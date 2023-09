Více přesčasů nechceme, láteří zdravotnické odbory. Obrátí se na Evropskou komisi

„Z mého pohledu je diskriminační, že mají lékaři sloužit jednou tolik hodin. Je to záležitost především mladých lékařů. Zaměstnavatel má více možností je ovlivnit, když třeba potřebují uvolnit. Stupeň dobrovolnosti u přesčasů bude mnohem menší, než je zamýšleno. Staré páky jim na toto nepřistoupí,“ uvedl šéf Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů (LOK-SČL) Martin Engel.

Zástupci mladých lékařů již uvedli, že budou odmítat sloužit přesčasy navíc. Podstatná část novely vychází z dvojice unijních směrnic o předvídatelných pracovních podmínkách a o rovnováze mezi prací a rodinou. „Je paradoxní, že je to součástí novely o slaďování pracovního a soukromého života,“ řekl Engel.

Podle něj je třeba analyzovat, jak směrnici aplikují v Rakousku a Německu. Odbory se chtějí radit s právníky, zda je problematický legislativní proces, protože směrnice platí od roku 2013.

Pak se odbory chtějí obrátit na Evropskou komisi. V pondělí se sejdou s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09), aby spornou novelu probrali.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) má Česko v začlenění směrnic do právního řádu zpoždění a už nyní mu podle něho reálně hrozí postih 65 milionů korun za každý z dvojice evropských předpisů, přičemž částka každý den poroste. V legislativě by měly směrnice být zakotveny nejpozději do 19. října.

„Tímto nesmyslem si stejně na tu pokutu zaděláváme,“ podotkl Engel. Ten dodal, že kvůli vyšším přesčasům budou mladí lékaři budou odcházet do zahraničí, kde na ně nebude vytvářen tlak, aby je sloužili.

Více přesčasů budou mít i záchranáři

V současné době může podle zákoníku práce zaměstnavatel nařídit všem pracovníkům 150 hodin přesčasů za rok, u zdravotníků je možnost dobrovolně pracovat až 416 hodin. Novela má umožnit dobrovolný objem hodin až na dvojnásobek, u pracovníků zdravotnických záchranných služeb (ZZS) na více než 1 000 hodin.

Sněmovna v úterý znovu schválila dočasné zavedení možnosti další přesčasové práce ve zdravotnictví. Novela zákoníku práce zejména zpřesňuje vymezení práce na dohody, čímž má být předvídatelnější. Ustanovení o další dobrovolné přesčasové práci ve zdravotnictví má platit do konce roku 2028.

V současnosti se taková přesčasová práce řeší s ohledem na nedostatek lékařů zejména v menších nemocnicích právě dohodami, což už nebude možné. Kritici poukazují na to, že úprava umožňuje zhruba zdvojnásobit počet hodin přesčasů u lékařů či záchranářů. Předlohu, která přinese i další změny, nyní dostane v původním sněmovním znění k podpisu prezident Petr Pavel.

Záchranáři jsou s přesčasy také nespokojení, jim by podle Jakuba Štětky ze Zdravotní záchranné služby hlavního města Prahy mělo přibýt ročně až 1 040 hodin navíc, což se rovná čtyřem dnům v měsíci navíc.

„Je to naprosto nestravitelné, záchranná služba je zatěžovaná každým rokem více. Objektivně máme sice příplatky za psychickou zátěž, ale máme směny navíc,“ podotkl Štětka.