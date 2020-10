Meteorologové varují před silným deštěm. V Pardubickém kraji hrozí povodně

Během úterního večera a v noci na středu očekávají meteorologové na srážkami zasažených tocích vzestup hladin, v místech s vyšším nasycením půdy i výraznějším.

Na tocích v povodí Odry, horní Moravy, Bečvy, horního Labe a Jizery předpokládají meteorologové dosažení 1. a 2. stupně povodní aktivity, na přítocích středního Labe vyjímečně až 3. stupně. Ostatní toky budou setrvalé nebo budou kolísat jen mírně. Výstraha před 3. stupněm povodňové akvitiy je platná pro Pardubicko a Chrudimsko.

Na severovýchodě Čech, zejména v povodí horní Moravy a Odry, se během pondělí budou hladiny menších toků pohybovat nad hranicí 1. stupně povodní aktivity.



Meteorologové vydali varování především před silnými dešti pro sever a východ ČR. (12. října 2020)

Vydatné srážky způsobí tlaková níže, pršet bude především v severní části republiky a na návětrných stranách hor, kde by mohlo spadnout 60 až 80 mm srážek za čtyřiadvacet hodin, v ostatních regionech by mohlo spadnout 30 až 60 mm.



Vzhledem ke studenému proudění budou srážky ve výškách nad 800 m smíšené nebo sněhové a bude se vytvářet nová sněhová pokrývka, zejména na horách (nad 800 m) na severu a severovýchodě území od 10 do 30 cm nového sněhu, ale mokrý sníh se může přechodně vyskytnout i v nižších polohách a to zejména na Českomoravské vrchovině. Srážková epizoda by měla skončit během noci ze středy na čtvrtek.