Přichází klasický podzim, žádné extrémy v teplotách a srážkách nás nečekají

Průměrná denní teplota prvních dvou listopadových týdnů by měla být osm až deset stupňů Celsia. Zbytek měsíce by se pak měla pohybovat okolo pěti až osmi stupňů. Průměrná noční teplota by v tomto období měla klesnout až k nule.



„Celkově budou teploty do konce listopadu slabě nadnormální nebo normální. Z hlediska celkového množství srážek by mělo být období od 4. listopadu do 1. prosince 2019 jako celek průměrné, případně slabě podprůměrné,“ píšou meteorologové z ČHMÚ ve svém měsíčním výhledu.



Srážky by v příštích čtyřech týdnech měly být průměrné. V tomto období se podle výhledu pohybují okolo 44 milimetrů.



V období od 4. listopadu do 1. prosince bylo podle záznamů ČHMÚ vedených od roku 1951 nejtepleji v roce 2006 s průměrem 6,7 stupně Celsia, zatím nejnižší průměr minus 0,8 stupně zaznamenali meteorologové v roce 1965.