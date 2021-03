Příliš demokracie škodí, za komunismu se očkovalo povinně, míní Mynář

Mynář při příležitosti osmi let od inaugurace uvedl, že je Miloš Zeman nadále prezidentem „dolních deseti milionů“.

„Vždycky se najdou škarohlídi s opačným názorem, ale svým působením celou dobu naplňuje to, co říkal. Třeba pravidelnými návštěvami v krajích, kde diskutoval s občany o jejich problémech a snažil se je pak řešit s vládou. Na dolních deset milionů prezident Zeman nikdy nezapomněl,“ prohlásil kancléř.

Roušky, dodržování pravidel a vakcína

Mynář následně reagoval na ostrá slova, která prezident pronesl v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS. Odmítavé názory na vakcínu označil za „lehce dementní“.

„Za těch několik desítek let od revoluce si trochu demokracii zaměňujeme s tím, že si můžeme všechno dovolit. Použil bych tady příměr, že v některých věcech příliš demokracie škodí. A jestli je všeobecně známo a všemi odborníky deklarováno, že to, co nám může pomoct, je, aby lidé dodržovali pravidla, abychom všichni nosili roušky a podrobili se vakcinaci, myslím, že je to správně,“ řekl Mynář.

Připomněl také dobu před revolucí. „Nechci hodnotit, jestli měl být pan prezident mírnější ve svém výroku, ale pamatuju si, že za komunismu se vůbec nediskutovalo, jestli se má, nebo nemá očkovat. To, že se o tom nediskutovalo a očkovalo se, zachránilo většinu životů. V tomhle případě si dovolím říct, že příliš demokracie škodí,“ zopakoval.

Každý jeden fanoušek týmu pomůže

Mynář se také vyjádřil ke své návštěvě zápasu fotbalové Slavie, kde byl na fotografiích zachycen například s bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Mynář kvůli této návštěvě přijde o prémie, prozradil Zeman.

Svoji účast na utkání však hradní kancléř za problém nepovažuje. „Jsem fanoušek Slavie od 17 let. Takový zápas jsem si nemohl nechat ujít. Jsem menší fanoušek, když chodím na fotbal od 17 let? Kdybyste byl fanoušek, víte, že týmu pomůže každý jeden fanoušek, který se na stadion dostane,“ obhajoval se.