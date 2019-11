Lidovci navrhli, aby i koalici více stran stačilo ve volbách jen pět procent

Výborný iDNES.cz řekl, že to nesouvisí s tím, že některé opoziční strany (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) jednají o možném společném postupu. „Spíš s tím, že u Ústavního soudu leží už od 13. prosince 2017 podnět týkající se volebního zákona a rozhodnutí soudu není v dohlednu,“ uvedl předseda lidovců.

Stejně tak navrhuje KDU-ČSL napravit to, co se nyní děje stranám. Zatímco vítězi voleb, hnutí ANO, stačilo k jednomu křeslu poslance 19 tisíc hlasů voličů, Výborný a jeho straničtí kolegové potřebovali na získání poslaneckého místa 29 tisíc hlasů, a v případě hnutí STAN, které má také zastoupení ve Sněmovně, je nepoměr ještě markantnější, za jedno křeslo muselo mít více než čtyřicet tisíc hlasů. „Váha hlasu voliče, každého občana České republiky, není v souladu s Ústavou,“ zdůraznil Výborný,



Jeho strana tak navrhuje, aby se volební zákon vrátil do stavu před opoziční smlouvou mezi ČSSD a ODS. Tyto strany totiž na přelomu století, když je ještě vedli Miloš Zeman a Václav Klaus, prosadily takovou změnu volebního zákona, která znevýhodňuje menší politické strany.

Lidovci tak nyní navrhují, aby padl takzvaný „Koudelkův volební dělitel“ (nazvaný podle exposlance za ČSSD Zdeňka Koudelky, který je nyní v Trikolóře), který upravil d’Hondtovu volební metodu. V praxi je dopad volebního zákona nyní takový, že zejména v menších volebních krajích, jako je Liberecký či Karlovarský, nestačí stranám k získání křesla ve Sněmovně pět procent hlasů.

KDU-ČSL navrhuje vrátit se místo toho k volebnímu systému dvou skrutinií, který se v České republice používal v devadesátých letech.

Návrh vychází vstříc i požadavku Milionu chvilek pro demokracii

Změna volebního zákona navrhovaná lidovci také vychází vstříc tomu, k čemu demokratické opoziční strany vyzval tento týden Mikuláš Minář ze sdružení Milion chvilek pro demokracii.

Na tiskové konference Minář mluvil o tom, že na sobotní demonstraci na Letné zazní výzva demokratickým opozičním stranám, aby do roka a do dne přišly s řešením problému volebního systému, aby měly hlasy pro menší strany ve volbách stejnou váhu jako pro strany velké.

Výborný pro iDNES.cz odmítl, že by jeho strana svým návrhem reagovala na to, co žádá Milion chvilek pro demokracii. „Měl jsem to připravené už od června,“ řekl předseda KDU-ČSL a odkázal na dosavadní nečinnost Ústavního soudu.



