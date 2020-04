ANO posílilo v době koronavirové krize nejvíc za šest let, Piráti oslabili

“Současný zisk 34,5 procenta pro ANO je nejvyšší za poslední šest let. Tím, kdo naopak tentokrát ztratil, tak jsou Piráti,“ řekl Pavel Ranocha z agentury Kantar, jejíž průzkum si objednala Česká televize.

Podle něho 61 procent lidí odhaduje současnou situaci jako velmi dobrou a spíše dobrou, což je nejvíce za posledních sedm měsíců. „Lidé oceňují, že naše politické reprezentace dokáže odsunou nějakou vzájemnou nevraživost,“ podotkl Ranocha.

Opoziční ODS by obdržela 14 procent hlasů a Piráti 13,5 procenta. Pro Piráty oproti únorovému modelu Kantar v preferencích klesli z 15,5 procenta.

ČSSD navzdory jisté veřejné chvále na adresu jejího šéfa a ministra vnitra Jan Hamáčka posílila jen o půl procenta. Další čtyři parlamentní strany – SPD, KSČM, STAN a TOP 09 – má shodně 5,5 procenta hlasů.

Z parlamentu by podle průzkumu vypadla KDU-ČSL a vůbec by se do něj nedostala Trikolóra.