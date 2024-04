Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Je to přesně dvacet let od chvíle, kdy k povinné základní vojenské službě narukovali poslední branci. Pak už se armáda profesionalizovala. V souvislosti s válkou na Ukrajině se čím dál víc objevují názory, že by se stát měl k nějaké formě vojenské služby a výcviku obyvatelstva vrátit. Potvrdili to i zákonodárci oslovení MF DNES.