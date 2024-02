KOMENTÁŘ: Vrátí se Češi na vojnu? Pak je na stole i znovuzavedení civilní služby

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Stále hlasitěji se mluví o povinné vojenské službě. Politici to popírají, ale válčí se kousek od Česka, takže je to asi otázka času. Pokud by k tomu došlo, museli by se zákonodárci zamyslet i nad znovuzavedením civilní služby, píše Bohuslav Pernica z Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity.