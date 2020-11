Byla z nás všech nejtalentovanější, vzpomínají kolegové na padlou vojačku

Michaela si na sebe oblékla hasičskou uniformu, zašněrovala těžké kanady, na záda nahodila dýchací přístroj, na hlavu helmu, přes obličej přetáhla dýchací masku a vyběhla s hasičskými hadicemi, každou přes jedno rameno, na trať. Proskočila pneumatikou od kamionu, popadla ji a nesla desítky metrů daleko. Přehoupla se přes dřevěnou třímetrovou bariéru a zdolala další překážky, vytáhla na laně pětadvacetilitrový kanystr plný vody do osmimetrové výšky a s dalšími dvěma kanystry běžela do cíle, jako by byly prázdné.