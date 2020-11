Armádní speciál přiveze do Česka tělo padlé vojačky, ve Kbelích bude pieta

Letadlo má přiletět ve 14:15. Sedmadvacetiletá rotmistryně Tichá je vůbec první českou ženou - vojačkou, která v zahraničních misích zahynula. Při zřícení vrtulníku mnohonárodnostních sil zemřelo také pět amerických vojáků a jeden Francouz.



Další americký voják utrpěl těžká zranění a byl letecky přepraven do nemocnice v izraelském Ejlatu. Vrtulník UH-60 Black Hawk, který byl na pozorovacím letu, spadl nedaleko oblíbeného egyptského letoviska Šarm aš-Šajch u Rudého moře. Stroj patřil k misi MFO (Multinational Force and Observers - Mnohonárodní síly a pozorovatelé). Podle MFO zatím vše nasvědčuje tomu, že to byla nehoda způsobená technickými problémy.

Mise má více než 1 100 příslušníků a je odpovědná za kontrolu dodržování bezpečnostních podmínek izraelsko-egyptské mírové dohody. Češi v ní působí od roku 2009, loni jich v ní sloužilo 13.

Česká armáda už v zahraničních operacích od roku 1990 ztratila 30 vojáků. Před Tichou byl posledním padlým rotný Tomáš Procházka , který zahynul v říjnu 2018 v Afghánistánu po útoku na vozidlo.