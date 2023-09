Vztah k jídlu je i o emocích. S ženami měníme ideál krásy, shodují se koučky

Těžko hledat sehranější dvojici. Adéla a Sára plují na vlně souznění, pochopení a přijetí a totéž empaticky nabízejí svým klientkám.

Obě nyní studují na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS) obor aplikovaná psychoterapie, za sebou už však mají více než tříletou praxi, v níž fixní jídelníček a dietní plán skutečně nenajdete.

Jak jste se poznaly a vytvořily duo?

Adéla: Potkaly jsme se před pěti lety na vysoké škole. Bylo to na filozofické fakultě, kde jsme obě studovaly společenské vědy, ale vlastně už tehdy nám to nedávalo smysl. Měly jsme společné zájmy a stejnou energii. A dodnes si pamatuji, jak jsme si v knihovně povídaly o intuitivním stravování a ani jedna z nás moc nevěděla, jak to vlastně funguje. Na chvíli jsme pak šly každá jinou cestou, ale v ten správný moment jsme se opět setkaly. Dělaly jsme obě v podstatě totéž, jen každá zvlášť. Tak jsme se spojily, protože jsme věděly, že to chceme dělat ještě lépe. A hlavně nám bylo jasné, že když spojíme síly, tak vznikne přesně to, co jsme si přály.