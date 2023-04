Vláda projedná odpuštění odvodů pracujícím důchodcům i povýšení šéfa BIS

Obdobně by se odvodová sazba snížila i živnostníkům. Ministerstvo financí další výpadek příjmů z odvodů do zadluženého důchodového systému odmítá. Ročně by to bylo až 4,5 miliardy korun.

Ministři mají na programu také návrh na povýšení šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky do hodnosti generála.

Koudelku odmítl kvůli svým výhradám jmenovat předchozí prezident Miloš Zeman celkem sedmkrát.

Nelibě nesl, že BIS pod vedením Koudelky poukazuje dlouhodobě na nebezpečí plynoucí České republice kvůli počínání ze strany Ruska a Číny na českém území.