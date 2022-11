Rozsáhlé zotročování lidí v Česku. Gang vydělal na práci bezdomovců miliony

Bezdomovci museli pro podnikatele v podstatě za nocleh a stravu pracovat. Podle policie jim tímto novodobým otrokářstvím vydělali od roku 2019 nejméně patnáct milionů korun. Část bezdomovců se proti podnikatelům bojí svědčit.

„Čtyři ubikace stály dřív tady, ty se pak musely zbourat, protože to bylo načerno. Spousta dalších lidí bydlela v tomto růžovém domě. Další v domě za mostkem přes řeku. Těžko odhadovat, kolik to bylo lidí. Ale spousty, spousty. Už bylo na čase, aby na to policie vlítla, vždyť to tu viděli všichni, že to nejsou normální dělníci,“ popisuje jeden ze sousedů.