Češi budou hledat jeskyně na Měsíci. Chtějí nakreslit mapu jeho povrchu

Už za šest let by totiž mohla raketa nad atmosféru vynést sondu s misí, za níž stojí od prvopočátku česká firma. Sonda už by pak sama doletěla k Měsíci a zkoumala ho.

Před pár týdny Evropská vesmírná agentura povolila pokračovat v práci na misi Lunar Geology Orbiter (LUGO) týmu, který vede společnost TRL Space z Brna. Finančně ho i podpořila. „Od píky a z vlastních zdrojů jsme začali pracovat na misi, která nemá svým rozsahem mezi státy střední a východní Evropy obdoby. Jde o vůbec první vesmírnou misi pod taktovkou firmy z Česka a východoevropského regionu. Nebýt mise LUGO, další dekádu bychom zase jen dodávali, byť úžasné, věci někomu dalšímu. My ale můžeme donést na Měsíc českou vlajku,“ říká zakladatel a šéf brněnské firmy TRL Space Petr Kapoun.