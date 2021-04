Jejich speciální nosič vynesl loni několik družic na evropské raketě Vega do vesmíru. Brněnská firma SAB Aerospace tam tak dostala i českou vlajku. A v posledních dvou letech si z tuzemského kosmického průmyslu čím dál více ukrajuje pro sebe.

„V budoucnu chceme vyvinout univerzální nosič, aby ho mohly používat i jiné rakety, nejen evropské, a to ať už v Americe, či Indii,“ říká šéf společnosti Petr Kapoun, který by chtěl se společností proniknout právě do nejlidnatější demokracie světa.