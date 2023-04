Do temnoty. Lidstvo se brzy vydá na Měsíc, poté ho čeká cesta na Mars

Obrovské naděje se poslední dobou upínají ke kosmické lodi Starship, největší raketě, jakou kdy lidstvo postavilo. Měří 120 metrů, uveze 100 lidí nebo 100 tun nákladu. Řada testů z posledních let má plavidlo připravit na jediné – Starship by poprvé měla vyletět do vesmíru. První orbitální mise se očekává v následující dnech či týdnech. „Žádný oficiální termín startu zatím není, ale věřím, že by to v prvním pololetí letošního roku mohlo vyjít. Odkladů už bylo několik,“ říká Milan Halousek, popularizátor vědy a vesmíru.

Nové studie uvádějí, že první plodinou, která by na rudé planetě mohla vyrůst, je vojtěška, hojně pěstovaná i v Česku. Tato pícnina totiž dokáže přežít v tvrdé vulkanické půdě.