Vláda možná pošle peníze lidem pomáhajícím Čechům ve Velké Británii

Návrh, který předkládají ministerstva zahraničí a práce a sociálních věcí, nepočítá se zvýšenými nároky na státní rozpočet.

Předkládací zpráva konstatuje, že pandemie koronaviru letos na několik měsíců ochromila fungování britských státních institucí. I z toho důvodu se řada krajanů dostala do problémů s vyřízením žádosti o status usedlíka, který musejí získat, pokud chtějí i po brexitu mít stejná práva, jaká měli občané Evropské unie v Británii doteď. O status je nutné zažádat nejpozději do konce června 2021.

Další čeští krajané v Británii se kvůli pandemii dostali do sociálních problémů, protože ztratili zaměstnání. Krajanský spolek jim chce proto pomocí terénních pracovníků usnadnit jednání s úřady, aby mohli získat sociální dávky.

Zpráva upozorňuje, že pokud by tito lidé přišli o příjmy a v důsledku toho nebo v důsledku ztráty legálního postavení v Británii by se museli vrátit do Česka, mělo by to negativní dopady i na českém území.

Peníze určené krajanskému spolku půjdou z prostředků ministerstva práce a sociálních věcí. Předání daru do Británie zajistí ministerstvo zahraničí prostřednictvím dlouhodobého programu na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí.

Podle odhadů české diplomacie žije v Británii asi 100 tisíc Čechů, o status usedlíka jich zažádalo asi 40 tisíc.