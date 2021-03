KOMENTÁŘ: Pojďme s vakcínou mimo stát. Komerční očkování by ušetřilo miliardy

Muselo by se to řešit nějak separátně a dobrovolně, odpověděl ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček na otázku, zda by do očkovacího systému pustil ruskou a čínskou vakcínu.



A abychom vyloučili podezření, že jde o vytržení z kontextu – na otázku v rozhovoru pro Deník, zda by Hamáček do očkovacího systému pustil vakcíny Sputnik V a Sinopharm, přestože v EU nejsou schválené, odpověděl: „Rozhodně ne za současné situace bez schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Nemám nic proti ruské a čínské vakcíně, a pokud je o ně zájem, tak bychom měli hledat způsob, jak očkování jimi umožnit. Ale nemůžeme jimi očkovat lidi proti jejich vůli v tom státním systému, to by ho rozložilo. Muselo by se to řešit nějak separátně a dobrovolně. Těm, kdo touží po ruské či čínské vakcíně, bych v tom nebránil. Aspoň se ušetří jedna registrovaná vakcína.“

Pokud by se tak stalo, šlo by o zásadní změnu kurzu veřejného zdravotního systému.