Benešová, Metnar a Toman jsou očkovaní. Vakcínu dostalo pět členů vlády

Jako první dostal vakcínu premiér Andrej Babiš, o pár dní později i ministr zdravotnictví Jan Blatný. Vedle nich byli očkováni také ministryně spravedlnosti Marie Benešová, ministr obrany Lubomír Metnar a ministr zemědělství Miroslav Toman, uvedla Televize Seznam.



Toman dostal vakcínu na základě doporučení ošetřujícího lékaře s ohledem na svůj zdravotní stav, uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. „První dávka vakcíny mu byla aplikována na konci minulého týdne,“ dodal. Toman podle televize konkrétní důvody, proč byl očkován, odmítl uvést.

Metnar dostal minulý týden ve středu první dávku vakcíny Pfizer/BioNTech v pražské Ústřední vojenské nemocnici, sdělil televizi mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. „Důvodem je jeho plánovaná cesta za českými vojáky do zahraniční mise v rizikové oblasti,“ dodal.

Ministryni spravedlnosti Marii Benešové je 72 let, spadá tedy do prioritní kategorie. Lidé starší 70 let se mohou k očkování registrovat od počátku března. Jaký typ vakcíny dostala a kdy, mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka neupřesnil.

Vakcínu jen s evropským schválením

Televize Seznam uvedla, že naprostá většina ministrů by si nenechala aplikovat ruskou nebo čínskou vakcínu proti covidu-19, pokud by ji neschválily evropské nebo alespoň české úřady. Pouze ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová uvedla, že si nebude vybírat.

V Česku se proti covidu-19 očkuje od konce prosince, zatím se používají dvoudávkové vakcíny Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Přednost ve vakcinaci mají zdravotníci a senioři, postupně se k nim přidávají učitelé, pracovníci kritické infrastruktury státu a příslušníci integrovaného záchranného systému.

Pro vojáky, kteří slouží v nemocnicích u covidových pacientů, dostalo Česko z Izraele 5000 dávek vakcíny Moderna. Z rozhodnutí armádní hygieničky mohou nyní do nemocnic nastoupit až po naočkováni oběma dávkami, uvedla dnes Česká televize. Kompletní očkování má mít do konce týdne téměř 800 vojáků.