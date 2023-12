KOMENTÁŘ: Po patnácti letech byl obrat v ODS dokonán, píše Václav Klaus

Je to poněkud zvláštní výročí. Kdyby znamenalo významný moment jen pro mne, určitě bych si ho netroufl připomínat. Že už jde o „kulatých“ 15 let, tomu dává trochu jinou dimenzi. Dokonce i Kalendárium Českého rozhlasu to má jako připomínku kulatého výročí. A to je nějaká autorita. Já sám, mnoho lidí v mé blízkosti, ale i těch, kteří mi píší, říkáme, že dnešní ODS už není tou ODS, jak byla v roce 1991 založena. Já sám se k ODS asi dnes chovám macešsky, ale ona ke mně už dávno daleko macešštěji. Proto pár slov.

Ideje už roli nehrají. Bylo to staromódní. Slovo „pravice“ už je jen zavádějící dekorací. Slovo „trh“ se nepoužívá. Zcela se přijala zelená ideologie, tehdy hlavní nepřítel.