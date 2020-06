Trestní hranice 5 000 Kč platí dál, změnit ji mohou jen politici, řekl ÚS

Hranice 5 000 korun nyní v podstatě rozlišuje přestupek od trestného činu. Značná škoda podle trestního zákona začíná na 500 000 korun, škodou velkého rozsahu se rozumí nejméně pět milionů korun.

Liberecký soud poukázal na to, že politici nastavili hranice téměř před 20 lety. Tehdy se počítalo s průběžnou novelizací, která bude odrážet vývoj inflace v Česku. Žádná novela ale nenásledovala. Hranice kategorií přešly beze změny z trestního zákona do nového trestního zákoníku.

Nenahrazujme Parlament

V posledních letech se ve Sněmovně hovoří o možném zvýšení spodní hranice na 10 000 korun. Na poslaneckou iniciativu poukázal také Ústavní soud.

Zdůraznil však, že není jeho úkolem posuzovat hranice trestněprávní kriminalizace určitého jednání. Znamenalo by to dublování nebo nahrazování ústavní role Parlamentu.

Podle Ústavního soudu by při zvýšení spodní hranice sice ubylo práce soudům, ale větší zátěž by přešla na přestupkové komise. To by mohlo znamenat odborné i personální problémy.