Trestný čin až při škodě nad 10 tisíc. I širší možnost dohody o vině a trestu

Předkladatelé Helena Válková a Tomáš Kohoutek z ANO, Marek Benda z ODS, Jana Chvojka z ČSSD, Zdeněk Ondráček z KSČM, předseda lidovců Marek Výborný z KDU-ČSL a Dominik Feri z TOP 09 očekávají, že obecní a městské úřady by po zvýšení hranice, co je ještě přestupek a co už trestný čin, řešily ročně o tři až pět procent případů víc než nyní.

Dohoda o vině a trestu by byla možná u všech trestných činů

Dohodu o vině a trestu by bylo možné podle návrhu uzavřít u všech trestných činů, i u zvlášť závažných. V současnosti je dohoda možná u činů s horní hranicí trestní sazby deset let.

Změna by podle poslanců mohla pomoci odlehčit práci soudům třeba při projednávání loupeží, těžkého ublížení na zdraví či znásilnění, ale i u závažné majetkové a hospodářské kriminality, a to když obvinění spolupracují.

Pro uzavření dohody o vině a trestu by obviněný člověk nepotřeboval výslovně ze zákona obhájce. Poslanci navrhují změnu trestního zákoníku také chtějí, aby státní zástupce musel uvádět svou představu o trestu už v návrhu obžaloby. Vláda k návrhu zaujala neutrální stanovisko.