KOMENTÁŘ: Policejní koronaúlet. Vyšší tresty za krádeže byly protiprávní

Ukradli jste v nouzovém stavu housku s marmeládou? Podle zákona vám hrozí až osm let za mřížemi. Zní to absurdně a nespravedlivě. A ještě něco: není to pravda. Zprávu mírně zkreslili novináři, což se dá pochopit (ani tentokrát se z přestupku nestává trestný čin, takže k soudu půjde jen krádež věci dražší pěti tisíc nebo získané vloupáním, kapsářem či recidivistou).