Zeman jmenoval Šámala do Ústavního soudu. Říká, že smířil s Rychetským

„Dnes jsme se smířili s předsedou Ústavního soudu,“ prohlásil také Zeman. „Když konečně Ústavní soud vydal rozhodnutí v ústavní stížnosti prezidenta republiky, po pouhých třech letech,“ prohlásil prezident.



Narážel tím na to, že Ústavní soud po letech otálení odmítl snahu prezidenta a poslanců ANO zrušit některé části novely zákona o střetu zájmů, kvůli které premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš převedl svůj majetek do dvou svěřenských fondů.

„Není podstatné, jaký je rozsudek. To je v kompetenci Ústavního soudu, ale jestliže se to projednává tři roky, vzbuzuje to jisté pochybnosti o pracovitosti některých členů Ústavního soudu,“ řekl Zeman.



„Milý pane doktore Šámale, moc vám přeji, až dostanete v Ústavním soudu nějakou kauzu, aby vám netrvala tři roky. Hodně zdaru, hodně štěstí a víte co vám přeji na závěr? Radost z práce,“ popřál prezident novému ústavnímu soudci.





