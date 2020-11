Rychetský opustil svou nestrannost, reagoval premiér Babiš na kritiku

17:29

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský podle premiéra Andreje Babiše posledními výroky potvrdil, že opustil zásady, kterých si u něj vážil – nestrannost a to, že nemluví do politiky. Uvedl to v komentáři zaslaném ČTK.