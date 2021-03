Vzkaz von der Leyenové hezky česky. Poslali jsme vám další miliardu

Česká republika v úterý obdržela miliardu eur z evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci SURE. Peníze mají pomoct s důsledky koronavirové krize. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, a to v češtině.