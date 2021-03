Evropská komise navrhla covidové pasy. Majitelům umožní volně cestovat

Evropská komise navrhla digitální covidový pas, který by umožnil cestovat lidem očkovaným proti covidu, negativně testovaným či vyléčeným. Oznámila to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Věří, že do konce léta by mohlo být proočkováno 70 procent lidí v Evropské unii.