Lockdowny skončí závěrem léta, to bude očkována většina, říká šéf BioNTechu

„V mnoha evropských zemích a USA pravděpodobně nebudou na konci léta potřeba lockdowny,“ řekl Sahin německému listu Welt am Sonntag. „Vyskytnou se ohniska, ale to bude hluk v pozadí. Vyskytnou se mutace, ale ty nás nezastraší.“

Výkonný ředitel BioNTechu připouští, že „virus nezmizí“ a bude trvat nejméně rok, než lidstvo bude „mít situaci pod kontrolou“. Domnívá se ale, že při zapojení praktických lékařů a zdravotníků obecně nebude žádný problém naočkovat osmdesátimilionovou německou populaci jednou ročně a zabránit tak novým mutacím koronaviru, aby se dále šířily.

Sahin se svou manželkou a spoluzakladatelkou firmy Özlem Türeciovou převzal minulý týden od prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera nejvyšší německé ocenění za vývoj vakcíny proti koronaviru, na které spolupracoval s americkým farmaceutickým konglomerátem Pfizer. Oba se dostali do žebříčku sta nejbohatších Němců jako vůbec první potomci tureckých gastarbeiterů.

Pfizer/BioNTech byla první vakcína, kterou pro použití v Evropě schválila na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) Evropská komise. Již předtím jí už očkovaly Británie, USA a Kanada.

Šéf francouzského očkovacího programu Fischer též očekává, že na konci léta by už mohlo být v zemi lépe. „Co se týče nejzranitelnějších lidí, v květnu bychom už mohli být blízko dosažení cíle (jejich proočkovanosti). Co se týče návrat k normálu, mohlo by to být v létě nebo na podzim,“ cituje jej agentura Reuters.

Dosavadní francouzská čísla podaných dávek očkovací látky jsou v porovnání s jinými státy spíše slabá. Podle nedělních údajů dostalo první dávku vakcíny celkem 9,2 % populace, například v Británii je proočkováno už přes 42 procent populace.

Německo je na tom s necelými devíti procenty podobně jako Francie. Kvůli vysokým číslům nakažených Berlín prodloužil do 18. dubna uzávěru země.