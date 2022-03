Zbořil se mi svět. Úniku radiace se ale neobávám, řekla v Rozstřelu Drábová

Rusové zcela porušili ženevské konvence o ochraně civilních osob při válečném konfliktu. V Rozstřelu to řekla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Jaderná fyzička míní, že o úniku radiace by se úřad dozvěděl včas a díky dostatečné vzdálenosti od České republiky by únik měl zcela minimální dopad na naše občany.