Ukrajina je na jádru závislá. Atomovky zajišťují polovinu potřebné energie

„V důsledku nepřetržitého nepřátelského ostřelování budov a bloků největší jaderné elektrárny v Evropě, Záporožská jaderná elektrárna hoří,“ uvedl v pátek na sociální síti Telegram Dmytro Orlov, starosta nedalekého města Enerhodar. Na místě jsou oběti, ale jejich přesný počet nelze za daných okolností říct, poznamenal starosta.

Hasiči se kvůli ostřelování nejprve nemohli dostat k místu požáru a odstranit jeho následky, informoval krátce po druhé hodině ranní místního času (po jedné hodině SEČ) server RBK Ukrajina. Ruská agentura RIA Novosti poté uvedla, že jeden z bloků elektrárny byl odstaven. Server televize Ukraina24 ale citoval šéfa Státního inspektorátu jaderné regulace Olega Korikova, který uvedl, že zastaven je i druhý a třetí blok elektrárny a funguje pouze čtvrtý. Stav škod se zatím podle něj nedá posoudit.

„Bezpečnost týkající se radiace je v Záporožské jaderné elektrárně na jihovýchodě Ukrajiny zajištěna,“ řekl podle agentury Reuters ředitel zařízení poté, co ruská armáda v noci objekt ostřelovala a způsobila požár ve výcvikové budově. V pátek ráno úřady uvedly, že Rusové už elektrárnu dobyli.

Záporožská jaderná elektrárna začala se stavět 1. dubna 1981

první blok byl spuštěn v listopadu 1984, do komerčního provozu byl uveden v roce 1985

druhý blok byl spuštěn v roce 1985, třetí v roce 1986 a čtvrtý v roce 1987

v roce 1988 bylo rozhodnuto o rozšíření o další dva bloky pátý zahájil provoz v srpnu 1989 a šestý v roce 1995

v elektrárně je zaměstnáno asi 11 500 lidí

Kvůli nynějším bojům ruské a ukrajinské armády v blízkosti této elektrárny vyjádřili odborníci na jadernou bezpečnost znepokojení už začátkem tohoto týdne. Ruští vojáci na elektrárnu zaútočili kolem páteční půlnoci. U zařízení se vedly prudké boje mezi ruskými invazními silami a ukrajinskou armádou. Následně v pětipatrové výcvikovém zařízení vypukl požár. Podle nejnovějších zpráv ruské jednotky elektrárnu ovládly, personál prý zůstává v práci. Podle ředitele elektrárny je radiační bezpečnost zajištěna.

Největší v zemi i v Evropě

Záporožská jaderná elektrárna se nachází na jihovýchodě Ukrajiny u města Enerhodar v Záporožské oblasti. Elektrárna je svým výkonem největší v Evropě s celkovým instalovaným výkonem 6000 MW (šest energobloků po 1000 MW). Podle čistého elektrického výkonu (6 x 950 MW) je pátá největší na světě. Zdrojem pro chlazení je Kachovská přehrada na řece Dněpr. Elektrárna má šest tlakovodních reaktorů, generuje asi polovinu jaderné energie na Ukrajině a víc než pětinu celkové energie vyrobené v zemi.

Kromě ní na Ukrajině funguje Rovenská a Chmelnycká jaderná elektrárna, obě jsou umístěné v oblasti Volyně. Na jižní Ukrajině leží také Jihoukrajinská jaderná elektrárna. Celkový instalovaný výkon všech čtyř zařízení činí více než 13 gigawatthodin (GW).

Všechny čtyři elektrárny provozuje státní společnost Energoatom, která je největším výrobcem elektrické energie v zemi. Podíl na celkové výrobě elektřiny přesahuje 50 procent.

V produkci jaderné energie byla Ukrajina podle portálu Our World in Data v roce 2020 na sedmém místě na světě. Kromě toho jsou na Ukrajině další čtyři elektrárny rozestavěné, a to Charkovská, Oděská, Krymská a Čyhyrynská

Další po Černobylu

Ruské jednotky už minulý čtvrtek krátce po začátku invaze obsadily odstavenou atomovou elektrárnu v Černobylu, která leží zhruba 100 kilometrů severně od ukrajinského hlavního města Kyjeva a asi deset kilometrů od hranic s Běloruskem. Ukrajinská agentura pro atomovou energii o den později informovala, že v oblasti je zvýšená míra radioaktivity.

Nehoda z roku 2014 V prosinci 2014 vyřadila třetí blok Záporožské jaderné elektrárny z provozu nehoda. Ministerstvo energetiky následně oznámilo, že nehoda nepředstavuje žádnou hrozbu a že problém se netýká reaktorů. Státní podnik tehdy Energoatom upřesnil, že byl poškozen transformátor generátorové jednotky, to způsobilo automatické zastavení systému.

Právě v Černobylu se na jaře 1986 odehrála bezprecedentní jaderná katastrofa. Po explozi na čtvrtém bloku elektrárny, který měl být odstaven, unikl do ovzduší radioaktivní mrak, kontaminováno bylo více než 200 000 km² v Evropě, havárie si podle posledních údajů vyžádala na 170 000 obětí. Ze čtyř reaktorů v elektrárně byl po havárii jako první v roce 1991 uzavřen druhý blok, první blok byl uzavřen v roce 1996 a třetí, poslední fungující reaktor byl vypnut v prosinci 2000.

Rusové se minulou sobotu snažili u Kyjeva ovládnout vodní elektrárnu, která leží na severním okraji metropole na Kyjevské přehradě. Agentura Interfax Ukrajina uvedla, že elektrárna je stále pod kontrolou ukrajinské armády, ale má výpadky. Podle nejnovějších zpráv běloruské stanice NEXTA zničil ruský stíhací letoun během bombardování elektrárnu s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny v Ochtyrce v Sumské oblasti na severovýchodě země.