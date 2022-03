Mezinárodní odborníci na jadernou energetiku nepředpokládají katastrofu rozsahem podobnou havárii v Černobylu v roce 1986. Poukazují na to, že současné jaderné elektrárny již mají pokročilejší řídicí a bezpečnostní mechanismy a že i pokud by došlo na nejhorší možný scénář, zasažena by byla oblast nejvýš v okruhu třiceti kilometrů.

Riziko představuje také sedm vodních elektráren, jejichž narušení může způsobit rozsáhlé záplavy.