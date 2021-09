Proč už nechce Babiše za premiéra, sdělí v Rozstřelu Tomio Okamura

Dalším hostem pořadu Rozstřel a moderátora Vladimíra Vokála v rámci předvolební série rozhovorů bude ve čtvrtek od 12.30 Tomio Okamura, poslanec, šéf hnutí a volební lídr SPD. Bude odpovídat například na otázky, zda si umí představit SPD jako potenciálního partnera ANO, jaká ministerstva by případně rádi obsadili či za co by pokáral současnou vládu.