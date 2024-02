Kvůli digitalizaci státu přebývá tiskárna. Chce ji sloučit se Státní tiskárnou cenin

Tiskárna Ministerstva vnitra má za úkol především tisk a distribuci různých dokumentů pro resort, další instituce veřejné správy a také třeba 45 druhů speciálních matričních tiskopisů či voličské průkazy. Dalším velkým úkolem tiskárny byla výroba Sbírky zákonů a mezinárodních smluv.

Jenže kvůli zavedení digitální verze Sbírky zákonů, takzvané eSbírky, na začátku ledna se soubor předpisů bude tisknout jen jednou. Ještě minulý rok tiskárna musela chystat vždy 820 kusů sbírky, protože obce a kraje měly povinnost ji odebírat v tištěné verzi.

Ministerstvo vnitra proto předložilo návrh zákona, ve kterém počítá se sloučením své tiskárny se Státní tiskárnou cenin. A to od 1. července tohoto roku.

„S ohledem na elektronizaci publikace právních předpisů a dalších agend ministerstva vnitra se jeví její zachování jakožto samostatné instituce nadbytečné. Ekonomicky efektivnějším řešením je soustředění tiskárenských služeb v rámci státního sektoru v jednom subjektu, a to ve státním podniku Státní tiskárna cenin,“ píše se v návrhu.

Návrh prošel připomínkovým řízením, kde se většina institucí nevyjádřila kladně. Například ministerstvo financí podotklo, že v návrhu chybí podrobnější postup a časový harmonogram jednotlivých kroků. Zároveň také žádá o doplnění informace o ukončení čerpání prostředků ze státního rozpočtu na provoz tiskárny.

„Roční příspěvek na provoz od zřizovatele činní asi 40 milionů korun. Tyto zdroje budou i nadále využity na nákup tiskových služeb, bez nichž se rezort neobejde,“ uvedla na dotaz iDNES.cz mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Spuštění eSbírky podle resortu bylo úspěšné

Ministerstvo práce a sociálních věcí a další instituce zase požadují, aby bylo doplněno, jak bude naloženo se zaměstnanci a majetkem tiskárny. Zaměstnanci se ale patrně o svá místa bát nemusí.

„Po sloučení bude pro stávající zaměstnance nově zaměstnavatelem Státní tiskárna cenin, která převezme do svého majetku budovu i většinu vybavení,“ poznamenala Malá.

Po sloučení by tak Státní tiskárna cenin měla převzít všechny úkoly Tiskárny Ministerstva vnitra. Co se týče Sbírky zákonů, i po sloučení by měl být tisknutý pouze jeden archivní výtisk ročně. Obce, kraje i občané se tak musí spolehnout na eSbírku.

Tu ale od spuštění provázely drobné komplikace. Kvůli možnému riziku kybernetických útoků byl například omezen přístup na její webové stránky z IP adres mimo Evropskou unii a Velkou Británii. V průběhu ledna se toto omezení postupně uvolňovalo, přístup například z USA je tak nyní možný.

„Některé lokality, zejména ty, z nichž jsou útoky nejčastěji prováděny, jsou stále omezeny, ale z bezpečnostních důvodů je nebudeme specifikovat,“ podotkla Malá.

V eSbírce také zatím nejsou některé zákony publikované, jedná se například o konsolidační balíček a další předpisy schválené v posledních třech měsících. I ty by měly být do systému nahrané do konce ledna. Resort vnitra ale i přes podobné problémy považuje spuštění eSbírky za úspěšné.

„Provázely ho jen drobné komplikace v podobě sladění uveřejňování některých informací, např. Open Data byla zveřejněna dříve, než bylo naplánováno zveřejnění příslušné dokumentace a dokončena registrace datových sad do Národního katalogu otevřených dat. To mohlo některé uživatel zmást a generovalo to zvýšené množství dotazů,“ podotkla Malá.