Místo pokoje vyšetřovna. Kvůli opravám v Thomayerově nemocnici leží děti i na sálech

Na situaci upozornil redakci iDNES.cz David Mlčák, jehož roční syn v úterý nastoupil k plánovanému zákroku na Kliniku dětské chirurgie a traumatologie (KDCHT) v Thomayerově nemocnici.

„Na příjem jsme byli objednáni na 13:00. Zde proběhlo vše bez problémů a byli jsme odvedeni do lůžkové části. Zde nám však sdělili, že nejsou volná lůžka a že se máme dostavit až v 16:30,“ uvedl Mlčák s tím, že na nedostatek lůžek je před nástupem nikdo z nemocnice neupozornil. Ve stejné situaci byly podle něj i další rodiny.

Lůžko pro ročního chlapce bylo v domluvený čas připravené, postel pro jeho matku ale v té době k dispozici nebyla. „Na dotaz, kde máme dát synovi najíst, nám odpověděli, že si máme sednout ke stolu lékaře v ordinaci Urgentního příjmu centra dětské traumatologie,“ popsal Mlčák.

Pokoj, na který byl chlapec umístěn, vypadal podle Mlčáka spíše jako sklad. V místnosti byly dvě klecové postýlky pro děti a dvě lůžka pro doprovod. Stály ale těsně u sebe, přístup k nim tak byl prakticky nemožný. „Veškeré standardní vybavení nemocničních pokojů, jako skříně na oblečení a noční stolky, zcela chybělo,“ popsal Mlčák s tím, že rodiče museli věci pro děti skladovat na zemi či na okenním parapetu.

Thomayerova nemocnice se kvůli rekonstrukci dětského oddělení potýkala s nedostatkem lůžek, někteří pacienti byli umístěni na provizorní místa. (5. září 2023)

Postele na operačním sále

Rodiče se později od zdravotních sester dozvěděli, že místnost za běžného provozu slouží k sonografickému vyšetření. „Další děti byly podle zdravotní sestry umístěny v sále, kde standardně dochází k drobným lékařským zákrokům,“ uvedl Mlčák. V sále navíc podle něj nebyla okna ani klimatizace.

„Další sestra pak řekla, že to máme ještě dobré, že akutní případy jsou umisťovány na chodbu,“ vylíčil Mlčák s tím, že sám takové případy neviděl. „Nechápu, jak mohla odpovědná osoba něco takového připustit. Zároveň nechápu, proč nedošlo ke zrušení plánovaných zákroků, když bylo zřejmé, že není možné pro pobyt dětí v nemocnici zajistit důstojné podmínky,“ dodal.

Mlčák se nakonec obrátil i na vedení nemocnice. „S tatínkem jsme mluvili a vše jsme s ním probrali. Za vzniklou situaci jsme se zároveň také omluvili,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí nemocnice Petr Sulek.

„Dále jsme mu vysvětlili, že pokud bychom měli neakutní operaci jeho malého syna odložit, mohl by se na řadu dostat mnohem později. To by situaci příliš nepomohlo a bylo by to navíc zbytečné,“ dodal mluvčí.

Zdlouhavá rekonstrukce

Komplikovanou situaci zavinila oprava pavilonu B4, ve kterém se nachází lůžkové oddělení dětské chirurgie a traumatologie. Nemocnice na svém webu uvádí, že generální rekonstrukce měla začít v září loňského roku, dokončení se plánovalo letos na jaře.

„Během provádění stavebních prací bude mít klinika výrazně omezenou lůžkovou kapacitu. To s sebou přinese mimo jiné i vynucené prodloužení objednacích dob k operacím neakutních stavů a také výrazně nižší možnosti hospitalizace dospělého doprovodu spolu s dítětem,“ píše se ve sdělení.

Práce se ale nakonec protáhly. Nový pavilon se slavnostně otevřel 4. září, do plného provozu bude ale uveden až příští týden. „Celé lůžkové oddělení prošlo kompletní rekonstrukcí a nyní jsme ve fázi, kdy celé toto velké pracoviště postupně opět zavádíme do plného režimu. Jde o velice náročný proces, a to jak po technické stránce, tak i organizační,“ uvedl pro iDNES.cz Sulek.

Podle Sulka probíhala rekonstrukce za plného provozu, a nemocnice proto plánované operace neodložila. Pracoviště navíc stále není plně připraveno, pacienti jsou tak dočasně umístěni na lůžka v jiných prostorách kliniky. „S tím jsou spojeny určité prostorové komplikace, za které se chceme všem rodičům dopředu omluvit a prosíme o trpělivost,“ vysvětlil Sulek s tím, že uvedení lůžkové části do provozu je otázka několika dní.

V opraveném pavilonu bude podle Sulka nově k dispozici 32 moderních lůžek s vlastním sociálním zařízením, 8 lůžek v rámci dětské JIP a až 8 lůžek pro doprovody malých dětí.