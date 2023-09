Léčbu defektu plic poskytuje stát jen v Praze, lékaři i pacienti žádají změnu

„Žádali jsme ministerstvo zdravotnictví, aby umožnilo vznik dalších čtyř center s touto léčbou ve fakultních nemocnicích v Plzni, Brně, Hradci Králové a Olomouci,“ uvedl docent Vladimír Koblížek, přednosta královéhradecké plicní kliniky a vědecký sekretář České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Pokud lidem chybí zmíněný enzym, projeví se to velkými dýchacími potížemi, nejčastěji ve věku nad padesát let. A leckdy je právě tato genetická vada příčinou chronické obstrukční plicní nemoci, kterou trpí v Česku asi čtvrt milionu lidí. Infuze, které umějí výrazně zpomalit zhoršování plicních funkcí, by podle odborníků potřebovalo několik set lidí. Ale většina z nich o své vadě dosud neví. Navíc pražské centrum, které má aktuálně v péči asi 150 pacientů a třetině podává infuze, je už teď přetížené.

Komplikovaná domluva

To, že je Thomayerova nemocnice zaplněná pacienty, potvrdila primářka tamní pneumologické kliniky a předsedkyně odborné společnosti Martina Koziar Vašáková.

„Usilujeme o akreditaci dalších center, aby lidé, jimž alfa-1 antitrypsin chybí, mohli zahájit léčbu v podobě doplnění proteinu od zdravých dárců co nejblíž bydlišti,“ dodala.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob na dotaz Mladé fronty DNES sdělil, že nedostali oficiální žádost od odborné společnosti. Podle docenta Koblížka je s ministerstvem poněkud složitější domluva.

„Dlouho jsme čekali na vyjádření. Teď víme, že dojde ke změně podmínek pro vznik specializovaných center a že máme jednat s pojišťovnami. Věřím, že brzy bude léčba dostupnější,“ řekl lékař.