Pandemie zmírnila hrozbu terorismu, to se ale může brzy změnit, říká expert

V pondělí má vláda schvalovat Akční plán boje proti terorismu 2021. Jak je na tom Česká republika s terorismem?

Obecně bojujeme na několika úrovních, od prevence přes sledování a trestání až k připravenosti zvládat následky případných útoků. Je samozřejmě třeba systematicky monitorovat rizikové scény, ze kterých by mohl terorismus vzejít a k tomu vytipovávat rizikové jednotlivce, kteří by případně mohli spáchat čin v roli osamělých vlků.

V České republice zatím terorismus není tak silný, jako v některých západoevropských zemích. K útokům na našem území takřka nedochází. Člověk, který byl u nás odsouzen za dokonaný teroristický útok na domácí půdě, byl Jaromír Balda. Jinak se jedná hlavně o výhrůžky spácháním anebo o podporu a propagaci terorismu. To je nejčastěji využívaná skutková podstata, která je v trestním zákoníku od roku 2017.

Kde může v Česku nastat problém?

Problémy jsou se zahraničními bojovníky na Ukrajině i na Blízkém a Středním východě. I když tedy Česká republika není zasažena terorismem tak, jak některé země v západní, ale i ve východní Evropě, nedá se úplně vyloučit, že by tady k závažným teroristickým útokům v budoucnu dojít mohlo.

I v kontextu toho, že protiteroristická politika je jednou z priorit EU a NATO, tak se tím Česko zabývat musí. A musí tedy i pomáhat zahraničním partnerům sledovat pohyb teroristů a jejich spojenců na našem území. Dalšími oblastmi jsou boj proti financování terorismu, politika proti ilegálnímu obchodu se zbraněmi a mnohé další.

Útok v Česku vyloučit nejde

Když se vrátím k panu Baldovi, to byl v Česku spíše extrémní případ, že?Ano. Zatím je to ojedinělý akt a nenavazuje na něj trend podobných útoků. Už výše jsem zmínil případy schvalování terorismu, za nimi ale naštěstí nenásledovaly reálné násilné činy. Nyní se řeší rovněž v několika případech právní otázka, zda aplikovat protiteroristické paragrafy na účast v separatistických jednotkách na východě Ukrajiny. V několika případech už se to v soudních rozsudcích využilo.

Takže v Česku není nějaká velká obava z terorismu na místě?

Samozřejmě útok vyloučit nelze, může ho spáchat nějaký domácí radikalizovaný jednotlivec či buňka anebo struktura původem ze zahraničí. Islamisté, ultrpravicoví, ultralevicoví i separatističtí extremisté jsou stále aktivní a připravení použít teroristické metody. Vzpomeňme loňský útok ve Vídni kousek od našich hranic. Výzvou je i hrozba státního terorismu Ruska, Běloruska či jiných nedemokratických států na našem území.

V posledních měsících ke snížení hrozby mezinárodního terorismu na našem území přispělo omezení cestování v důsledku pandemie, které ztěžuje pohyb teroristů. To se ale může brzy zase změnit. Kromě již zmíněných problémů je dlouhodobě na našem území brána na zřetel hrozba útoku proti návštěvníkům pražského židovského města a obecně proti turistům z Izraele, zvláště od islamistů. Varováním je v tomto směru sebevražedný atentát v Burgasu v Bulharsku před několika lety, jehož pachatel z Hizballáhu zřejmě cestoval i přes české území.

Stabilně ohroženým a současně velmi střeženým objektem je budova Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda. Když ještě sídlo jeho redakcí bylo v centru Prahy u Václavského náměstí, chystala na budovu bývalého Federálního shromáždění útok raketou irácká tajná služba. BIS jej v roce 2003 zmařila. Nyní už je rádio na lépe ohlídatelném místě.

A co nelze do budoucna rozhodně podcenit, je hrozba kybertrerorismu, jak ukazují nedávné kriminální útoky na nemocnice.



Poslanci v pátek schválili použití zbraně k sebeobraně. Nebudou toho lidé „zneužívat“?

Myslím si, že tam musí být skutečně přítomný prvek sebeobrany proti bezprostřednímu útoku nebo důvod k jinému zákonnému použití zbraně. Nedává to žádný bianko šek na to, že člověk může samovolně lovit a likvidovat někoho, koho označí za teroristu. Myslím, že je to spíše symbolické gesto ukázat přenesením do ústavního práva, že člověk má právo se bránit se zbraní v ruce. Ale samozřejmě to nepřináší možnost práva na užití zbraně zneužívat.