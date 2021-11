Aplikace Tečka očkovaným náhle zčervenala. Zachrání to žlutý pruh

„Pokud vám při otevření bude Tečka ukazovat všechno červeně, klikněte dole na žlutý pruh a pak klikněte na tlačítko aktualizovat. Je to tím, že jsme aktualizovali všechny systémy a aplikace tak, aby se validovaly důležité parametry podle toho, jak od dneška platí,“ informovala na Twitteru Chytrá karanténa.

K prokázání bezinfekčnosti už ve většině případů nestačí antigenní ani PCR testy. Jedinou vstupenkou do restaurací či jiných služeb je od pondělí očkování či doklad o prodělání nemoci. Rozkočkovaní budou muset společně s potvrzením o nedokončeném očkování předkládat PCR test.

Výjimku mají mladiství od 12 do 18 let a lidé, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Ti mohou prokazovat bezinfekčnost PCR testem ne starším 72 hodin. Děti do 12 let se nemusí prokazovat vůbec.

Epidemie v Česku i nadále sílí. Za neděli přibylo 8 244 nových případů nákazy coronavirem, o necelé tři tisíce více než minulý týden. V nemocnicích je aktuálně 4 885 lidí, z toho 715 je v těžkém stavu. Od začátku pandemie je v Česku už přes 2 miliony podchycených případů nemoci,