Pořádně nepršelo už měsíce. Řadu obcí v Česku sužuje extrémní sucho

V Přibicích na Brněnsku, které patří mezi vůbec nejsušší obce Česka, už několik měsíců pořádně nezapršelo. „Dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) ráno jsme měli největší srážku a napršelo necelých 5 milimetrů,“ sdělil starosta Miroslav Effenberger.

„Zatím na tom nejsme tak, abychom vyhlašovali zákaz zalévání. To by už si lidi nic nevypěstovali, bez zálivky to nejde,“ dodal.

Takové rozhodnutí však učinili na Blanensku, kde omezili odběr pitné vody. V osmi obcích a jedné místní části platí zákaz napouštění bazénů, stejně jako zalévání nebo mytí aut pitnou vodou. Nařízení platí třeba ve Dlouhé Lhotě, Štěchově a Uhřicích.

Radnice v Hranicích na Přerovsku zase vyzvala na svých stránkách obyvatele k maximálně hospodárnému užívání povrchových a podzemních vod.

„V současné chvíli dochází u povrchových vod k nízkým průtokům ve vodních tocích, které téměř dosahují na hranici sucha. Spolupůsobením vysokých teplot ovzduší, absence déletrvajících dešťových srážek a nízkých průtoků může dojít ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkce vodního toku,“ uvádí město. Lidé by proto měli šetrně nakládat i s vodou ze studní či vrtů.

O obdobném kroku uvažuje i Sokolov. „Zákaz odběru povrchových vod by se týkal například odběrů vody z řek a potoků pomocí čerpadel. Tento zákaz by nijak nelimitoval odběr pitné vody. Situaci průběžně vyhodnocujeme ve spolupráci s Povodím Ohře. Doposud ale žádné rozhodnutí nepadlo,“ sdělil mluvčí Sokolova Michal Švarc.

Poblíž Sokolova se nachází malá vesnice Kopanina, část obce Nový Kostel. „Jsou tam hlavně chataři, které jsme obvolávali s tím, že v akumulační nádrži poklesla voda. Do odvolání je tam zákaz zalévání zahrádek, napouštění bazénů nebo mytí aut,“ řekla starostka Nového Kostela Gabriela Mlezivová. Cisterny s vodou podle ní přistavit zatím nebylo potřeba.

Před červencovým suchem varují i moravští vodohospodáři. Průtoky v povodí Moravy se podle nich pohybují výrazně pod hodnotou dlouhodobého průměru pro měsíc červenec. „Na mnoha profilech je překročen ukazatel ‚sucha‘,“ uvádí tisková zpráva Povodí Moravy.

„Doporučujeme zástupcům příslušných úřadů a obcí věnovat zvýšenou pozornost zdrojům podzemní vody, jejichž vydatnosti se mohou výrazně snižovat,“ upozornil generální ředitel Václav Gargulák.

Musíme to udělat my, příroda se nepřizpůsobí

Podle starosty Effenbergera letošní stav připomíná dlouhotrvající sucha mezi lety 2015 až 2020. Suché prostředí se v obci projevuje i ve volbě sázených stromů. „Snažíme se sázet odolnější stromy. Někomu se to nelíbí, ale je to to jediné, co tady roste a do budoucna asi poroste. Z jehličnanů se nesází smrky a borovice, ale cedry. Ovocné stromy by bez zálivky byly hned mrtvé,“ uvedl.

Dostatečně zalévat je ale podle něj náročné a původním dřevinám se daří jen na mokřejších místech, třeba u řeky. „Na suchých místech se i se zálivkou stromy po třech, čtyřech letech trápí, pak přijde škůdce a je po stromu,“ řekl starosta.

„Musíme se bohužel přizpůsobovat přírodě, ona se nám nepřizpůsobí. Když budeme paličatě sázet původní stromy, tak tady nebude nic,“ zakončil.

Intenzita sucha minulý týden (13. července 2023)

V dalších obcích hrozí požáry

Dobu zvýšeného nebezpečí požárů vyhlásil v posledních dnech kraj Ústecký, Karlovarský, Jihomoravský, Olomoucký, Královéhradecký, Středočeský nebo hlavní město Praha. Podle projektu Intersucho se extrémní sucho, což je na sedmibodové škále nejvyšší stupeň, vyskytuje místy ve všech krajích.

„V období sucha je zakázáno spalovat hořlavé látky na volném prostranství, na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 metrů od okraje lesa kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň a odhazovat hořící nebo doutnající předměty a také v místech mimo souvislou městskou a obecní zástavbu používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky,“ uvádí na svém webu Ústecký kraj, který dobu zvýšeného nebezpečí požárů vyhlásil až do odvolání ve středu.

K vyhlášení krajský úřad přistoupil obdobně jako ty další na základě žádosti Hasičského záchranného sboru.

