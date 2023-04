Že je květen? Do Česka míří studená fronta, v půlce týdne budou rána kolem nuly

Do Česka se od severu blíží studená fronta. Ta by počasí na našem území měla ovlivňovat od příští středy. Noční teploty by mohly při vyjasnění i v nížinách klesat k nule. Vyplývá to z modelu, který na svém Twitteru zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.