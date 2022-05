Uniklé video sexu dokáže zničit život. Projekt umí zařídit smazání z internetu

Aneta (jméno bylo změněno kvůli zachování anonymity, pozn. red.) se svěřila redakci iDNES.cz se zkušeností, kterou zpětně označuje jako největší školu svého života. „Je to typický příběh. Na střední jsem chodila s klukem, a protože mě pořád prosil, poslala jsem mu párkrát fotky ve spodním prádle.“ Několik měsíců poté zjistila, že je přítel posílá celé škole. Když ho konfrontovala, dělal, že o ničem neví. Fotky jí mezitím chodily od dalších spolužáků.

„Styděla jsem se a přišlo mi, že to vědí všichni. Dost možná věděli,“ uvedla. Tehdy nevěděla, jaké možnosti má. Proto situaci nijak neřešila a doufala, že „to přejde“. „Před rodiči jsem se styděla, před učiteli taky. Nenapadlo mě, že bych to mohla třeba nahlásit, řešit to,“ popsala. Stavy, které tehdy ze školy měla, zpětně popisuje jako silně úzkostné. Až když přišla do jiného města na vysokou školu, začala chodit na terapie, kde zážitek zpracovala.

Podle Martina Kožíška, vedoucího Safer internet centra projektu StopOnline, jsou podobné případy četné. „Velkou část nahlášeného obsahu tvoří dětská nahota nebo nevhodný obsah vytvořený rodiči. Často řešíme případy, kdy je nafocený nezletilý člověk, většinou dívky, které v dobré víře pošlou svým partnerům intimní fotografie a ony pak unikají ve školních skupinách na messengerech a podobně. Potom se objevují na sociálních sítích, to je nejčastější případ dětské pornografie,“ popsal Kožíšek.

„Daný portál upozorníme, že by tam daný obsah neměl být a služba to potom aktivně a rychle odstraní, protože je viditelné, že daná fotografie má třeba pět tisíc zhlédnutí, zatímco ostatní mají minimum,“ popisuje práci svého projektu Kožíšek. Počet zhlédnutí je podle něj směrodatný, protože jasně ukáže, jaké fotky jsou zneužívány k tomu, aby se šířily dál.

Dětskou pornografií se nyní zabývá i Evropská komise. Ve středu představila návrh, podle kterého by provozovatelé sociálních sítí a dalších webů museli povinně kontrolovat zveřejňované příspěvky a odstraňovat fotky a videa s dětským sexuálním obsahem. Brusel reaguje na celosvětový trend rostoucího počtu příspěvků zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Jen za loňský rok jich podle komise bylo na 85 milionů, což je zhruba dvoutřetinový nárůst proti předloňsku.

Český projekt StopOnline se ročně zabývá přibližně čtyřmi tisíci hlášeními na nevhodný obsah. Dokáže ho odstranit nejen z českých stránek, ale i z Facebooku, Instagramu nebo vyhledávače Google. „Pokud je to zahraniční služba, tak smazání pár dní trvá a ve chvíli, kdy dojde k větší kauze, je to virálně šířeno po celém světě, je to ještě obtížnější,“ přiznává Kožíšek.

Podobné služby však fungují i v zahraničí. V USA existují například stránky CyberTipline, kde lze kompromitující obsah nahlásit.

Kolovala někdy nějaká vaše nevhodná fotografie po internetu? celkem hlasů: 72 Ano 8 %(6 hlasů) Ne 76 %(55 hlasů) Nevím o tom 15 %(11 hlasů)

Značnou část fotek nahlašují ve StopOnline do mezinárodního systému databáze závadného obsahu. Například dětská pornografie, která tvoří značnou část nahlašovaných materiálů, vznikla ve velké míře v minulosti a stále se vrací. Když však mají ve StopOnline podezření, že jde o novou fotografii a o český obsah, řeší to policie. Ta navíc může zahájit trestní řízení.

Natočili mě při sexu, vidělo to celé město

Redakci se se svou zkušeností svěřil také Martin, jde o případ několik let starý. V malém městě, kde žije, se vypravil do baru. S dívkou, se kterou se již předtím znali, skončili nad ránem ve sklepě. „Pracoval tam barman, který s oblibou natáčel, když se v okolí ‚něco děje‘. Měli jsme sex a během aktu jsem slyšel, že se za mnou někdo směje a zahlédl jsem telefon,“ sdělil Martin. Dodal, že byl „hodně posilněný“ alkoholem, tudíž nereagoval duchapřítomně.

Později mu video poslal bratr s dotazem, co to má znamenat. „Od té doby to eskalovalo a video se šířilo všude možně. Říkal jsem si, že za to můžu já a bál jsem se, kam všude se dostane, jestli ho neuvidí rodiče.“

Barmana několikrát vyzval, aby nahrávku smazal, on však tvrdil, že si ji přeposlal kamarád a šíření už nejde zastavit. Video nakonec viděl široký okruh jeho kamarádů i lidí z města, kde žije. „Když to zjistila, úplně ji to sebralo. Ta holka má u nás pověst premiantky,“ popsal Martin.

Dodnes netuší, kde všude nahrávka je, zda se dostala na určité stránky a skupiny. „Každý to video pošle někam dál, slyšel jsem, že to mému kamarádovi ukazoval někdo na párty v Praze,“ uzavřel Martin své vyprávění.