Porno jako sexuální výchova? Pro děti je jedním z nejčastějších zdrojů informací

„Pornografie je jedním ze zdrojů, odkud mladí lidé často čerpají informace o sexu a vztazích. Ta otázka za nás ale nestojí, jestli je pornografie dobrá či špatná. Prostě existuje a mladí lidé ji konzumují, ale je důležité vybavit je takovými nástroji, aby chápali, že nezobrazuje realitu sexu,“ uvedl spolek Nesehnutí, který se zabývá sexuální výchovou a osvětou ve školách i školkách.

Jak upozorňuje psycholožka a specialistka na digitální závislosti a jejich léčbu Zuzana Pavelcová z psychologicko-poradenského institutu zaměřeného na problematiku nadužívání digitálních technologií Re-life, dnešní děti jsou ve světě digitálních informací jako ryby ve vodě.

„Díky dostupnosti a anonymitě, kterou online svět nabízí, vědí o sexu mnoho. Ještě nikdy ale nebyl jejich pohled zkreslenější. Děti často nerozumí pornografii jako světu fantazie, ale jako realitě, která je může děsit a zúzkostňovat,“ popsala.

Že čerpání informací z pornografie není žádnou novinkou, potvrzuje studie sexuoložky Petry Sejbalové a autorky knížek o sexuální výchově Jany Martincové. Toho se zúčastnilo přes 1 600 žáků základních a středních škol mezi 13 a 20 lety. Děti se podle ní setkávají s pornografickými materiály nejčastěji kolem třináctého roku, velká část z nich však už před rokem desátým.

Ač téměř 60 procent dotázaných uvedlo, že je jim jasné, že v pornu nesledují normální sexuální chování, u zbytku to není jisté. Téměř 34 procent si podle průzkumu myslí, že porno odpovídá realitě tak napůl – tedy že se dospělí z poloviny sexuálně chovají jako v pornu.

Trochu odlišná data než Sejbalová ukázal průzkum České středoškolské unie (ČSU) mezi žáky základních a středních škol, podle kterého je nejčastější zdroj informací o partnerském a sexuálním životě internet, druhým nejčastějším byli vrstevníci. Škola přitom skončila z nabízených možností jako nejméně častý zdroj a 47 procent respondentů dokonce uvedlo, že ze školy nezískalo žádné informace.

Jak upozorňuje psycholožka Pavelcová, narážíme na velkou neznalost na straně pedagogů i rodičů. „Rodičovské filtry dokážou blokovat stránky s erotickým obsahem, ale děti se k podobnému materiálům dostanou přes online hry, smartphony, kamarády. Rodiče se obávají traumatizace a nevědí, jak s tímto tématem ve výchově dětí zacházet,“ upozorňuje.

Nesehnutí zdůrazňují, že v pornografii, zejména té běžně dostupné, která je zdarma, chybí mnoho stěžejních věcí: „Nevidíme vůbec souhlas, žádnou komunikaci mezi aktéry nebo ani použití antikoncepčních potřeb nebo ochrany před pohlavně přenosnými chorobami. Naopak scény zobrazují nerealistickou představu o délce sexu, o tom, jak vůbec vypadají těla aktérů, jak k samotnému sexu dojde,“ popsali.

(Pornografie) je točena pro konzumenty určitého typu, obvykle heterosexuální muže. Například lesbické porno, které je velmi vyhledávanou kategorií, není často točeno pro ženy-lesby a ani nereprezentuje, jak takový sex může vypadat, pouze představu o něm Nesehnutí

Účel pornografie není vzdělávat

Pornografie tak představuje film natočený za určitým účelem, tím ale není vzdělávat. „Zároveň je točena pro konzumenty určitého typu, obvykle heterosexuální muže. Například lesbické porno, které je velmi vyhledávanou kategorií, není často točeno pro ženy-lesby a ani nereprezentuje, jak takový sex může vypadat, pouze představu o něm,“ dodávají Nesehnutí. Někdy může pornografie také strašit nebo vyvolávat úzkost, pokud zobrazuje extrémní praktiky.

První setkání s pornografií tak v dětech může vzbudit nejrůznější pocity: „Nejčastěji jde o zvědavost, šok a zmatení. Čím jsou děti mladší, tím více jsou obsahem rozrušené a zmatené. Děti v mladším věku se k pornografii staví méně kriticky. Rozdíly jsou i mezi pohlavími. Dívky častěji vyhledávají online pornografii ze zvědavosti, chlapci častěji pro uspokojení sexuálního vzrušení,“ popsala Pavelcová s tím, že malé děti zároveň pornografii často vyhledávají ve skupině, protože je pro ně zajímavé sledovat reakce svých kamarádů.

Obrat nastává kolem 14 let, kdy se děti začínají zajímat o opačné pohlaví.

Seriál sexuální výchova v Česku Seriál iDNES.cz bude v několika článcích mapovat současný stav sexuální výchovy nejen v českém školství, ale také v rodinách. 1. díl: Konsent, gender, orgasmus. Co zajímá mladé, v sexuální výchově chybí

Sejbalová v rozhovoru pro iDNES.cz zdůraznila, že dětem by se neměla dostat do rukou žádná pornografie, ale právě dostatečná sexuální výchova. Zároveň předčasná expozice pornografickým materiálům také činí děti náchylnější ke zneužití agresorem.

Problémem je také to, že pornografie představuje takzvaný supranormální podnět. Zobrazované situace a osoby vypadají zajímavější a lákavější, než jaké jsou ve skutečnosti. Tyto podněty tak stimulují mozek více než běžný sex. Právě to pak může u lidí, kteří pornografii konzumují příliš často, vést k problémům s navazováním vztahů a vlastním sexuálním životem.

Děti mají znát podrobné informace o tom, za jakým účelem a proč tato videa vznikají. Mají být poučené o riziku závislosti na online pornografii. Mladí lidé pak mají vědět, že „fast foodové“ uspokojování prostřednictvím internetu dlouhodobě neprospívá jejich psychickému růstu. Ruku v ruce s edukací o online pornografii je ale nutné dětem vysvětlit, co je na sexu hezkého, jak může vypadat, k čemu je dobrý a tím pádem proč se ho nebát. Zuzana Pavelcová psycholožka a specialistka na digitální závislosti a jejich léčbu z centra Re-life

Pornografie často zobrazuje sexuální násilí

Také podle amerického průzkumu, který vedla Bostonská univerzitní škola veřejného zdraví pornografii jako zdroj informací používala čtvrtina mladých dospělých ve věku od 18 do 24 let. Tento průzkum zároveň zdůraznil genderové rozdíly.

Názor, že sex tak, jak ho ztvárňuje pornografie, představuje návod pro realitu, zastávali především heterosexuální muži. Mladé ženy za nejprospěšnější zdroj informací považovaly – více než jejich vrstevníci – sexuální partnery.

„Důkazy svědčí o tom, že mladí dospělí, zejména tedy heterosexuální muži, podceňují komunikaci s partnerkami o tom, co je příjemné. Příliš mnoho z nich věří tomu, že je možné ‚být dobrý v sexu‘ nezávisle na zpětné vazbě od konkrétní sexuální partnerky,“ upozornila vedoucí výzkumu Emily Rothmanová.

Studie, která vyšla v magazínu British Journal of Criminoly, pak upozorňuje na znepokojující trend: na základě výzkumu tří pornoserverů, XHamster, XVideos a Pornhub, v roce 2017 a 2018 po dobu šesti měsíců sledovala, jaký obsah tyto servery nabízí prvním uživatelům – tedy klientům, kteří nemají tyto servery v historii prohlížení.

Po textové analýze 131 738 klipů zjistili vědci alarmující zprávu: v materiálech nalezli přes osm tisíc názvů videí, které odkazovaly k fyzické agresi a nucené sexuální aktivitě. Na uživatele číhala slova jako „osahávání“, „past“, „obtěžování“, „vynucený“, která podle Světové zdravotnické organizace patří mezi klíčová slova sexuálního násilí.

Nejčastěji přitom byla slova odkazující na sexuální násilí přítomna v klipech s tematikou sexu mezi rodinnými příslušníky.

Sex mají různí lidé

Odbornice a odborníci upozorňují, že sexuální výchova je ve školách nejednotná. Pokud na školách je, velmi často se zaměřuje jen na základní biologické informace. I proto je podle Nesehnutých potřeba kvalitní a inkluzivní sexuální nauky. Ta by měla dětem dát dostatečný rámec k tomu, aby dokázaly pochopit, že pornografie nezobrazuje realitu, a odmítnout sexuální násilí.

„Pokud kritizujeme pornografii za to, že zobrazuje jen některé typy těl a sexuálních orientací nebo identit, měla by to být právě sexuální nauka, která to dělat nebude,“ uvádí. Jak zdůrazňují, žijeme v pestrém světě a křečovitě se držet jednoho ideálu nikomu neprospěje.

„Sex mají různí lidé, málokteří z nás vypadají jeho herci a herečky ve filmech. Žijí mezi námi lidé různé barvy pleti, lidé s disabilitou, lidé různých sexuálních orientací a genderových identit a vynechat je z této konverzace nikomu neprospěje, naopak,“ uzavírají.