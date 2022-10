Stínová vláda ANO se vyjádří k zastropování ceny elektřiny a plynu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Vláda ve středu rozhodla, že zastropování cen se bude týkat všech domácností bez ohledu na spotřebu a zastropování se bude týkat i plynu pro teplárny. Zastropování bude platit celý příští rok, ale do záloh by se to mělo promítnout již letos v listopadu.

Již dříve se shodla, že maximální cena silové elektřiny bude 6 tisíc korun za megawatthodinu včetně DPH, u plynu bude stát megawatthodiny maximálně 3 tisíce korun.

Ceny elektřiny pro malé a střední firmy připojené na vysoké a velmi vysoké napětí zastropovala vláda na 80 procentech nejvyšší spotřeby za posledních pět let. U plynu se bude zastropování týkat kromě domácností také firem s roční spotřebou do 4 200 MWh.

Vláda zatím neprojednávala zdanění mimořádného zisku výrobců energie, jemuž premiér Petr Fiala říká „válečná daň“. Podle premiéra bude schválena v průběhu podzimu a očekává, že ji podpoří i opozice.