Stát si zarezervuje stádo krav či potraviny, schválila vláda nový systém

Redakce iDNES.cz plány Správy státních hmotných rezerv (SSHR) již několikrát nastínila. Především pak novinku, kde rezervy by již nevlastnily všechny zásoby, ale jednoduše by si část rezervovaly u soukromníků. Do současné doby totiž musely všechny komodity, ať už jídlo či jiné věci, vlastnit. To by se mělo v blízké době změnit.

Jak by to mělo fungovalo v praxi? Například by rezervy měly v zásobách část mraženého masa, část konzerv a pak stádo živých krav. Nejedná se však úplně o novinku. O této možnosti se totiž mluvilo již před několika lety. Tehdy byl ministrem zemědělství Marian Jurečka.

V nynější předkládané novele , kterou ve středu schválila vláda, rezervy současně uklidňují, že v žádném případě nemůže dojít k tomu, že rezervačním systémem by se staly rezervované věci či zvířata pro stát méně dostupné v případě krize, či úplně nedostupné.

Úsporou státního rozpočtu

Například zemědělec, který bude pro stát zvířata opečovávat, musí dbát na to, aby byly vždycky dostupná a připravená v dohodnutém množství. „K tomu bude muset tato osoba povinna strpět ve vyšší míře kontroly ze strany státu,“ zdůraznily rezervy v připomínkách. SSHR počítá i s pokutami, když zemědělec nedodrží svoje povinnosti. V takovém případě mu hrozí sankce až 5 milionů korun.

„Šlo by o takzvané živé konzervy, kdy u chovatelů nasmlouváme například stádo krav a odkoupíme ho a porazíme až ve chvíli, kdy budeme maso skutečně potřebovat. Do té doby se nám chovatel o toto stádo stará,“ popsal v minulosti pro iDNES.cz předseda rezerv Pavel Švagr.

Podobný systém funguje například ve Slovinsku, ale i jiných státech. Podle Švagra je současný systém ekonomicky nákladný. Jelikož je nutné počítat s cenami za dodávky i skladování. Výhodou pro zemědělce, kteří by byli ochotni se starat o státní krávy, by mohly být dotace. O tom však novela zatím nemluví.

Rezervační systém pro některé komodity schvaluje i ministerstvo financí. „Novela obecně počítá s úsporou prostředků státního rozpočtu. Konkrétní vyčíslení úspor však bude možné provést teprve poté, co budou specifikovány konkrétní komodity k ochraňování či rezervaci u výrobce/dodavatele a také definováno jejich množství, cena a doba ochraňování či rezervace,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí resortu financí Stefan Fous.

Kromě živých konzerv by vláda mohla pomocí rezervace třeba navýšit i zásobu jídla, která v současné době je podle druhu na jeden až třiadvacet dnů. Vláda však chce, aby v zásobách bylo jídlo na 15 dní, což by však státní kasu stálo několik miliard.

Rezervace aut již v dobách Rakousko-Uherska

Správa například při vypořádávání připomínek mezi jednotlivými resorty, rezervační systém obhajovala slovy, že již v dobách Rakousko-Uherska docházelo k rezervaci motorových vozidel.

V jedné z připomínek od ministerstva průmyslu a obchodu také třeba stálo, že není objasněn veřejný zájem na tom, aby hmotné rezervy tvořila zvířata, navíc taková, která by byla jen rezervovaná. Kritika současně poukazovala také na technologické a časové problémy spjaté se zpracováním zvířat. Ministerstvo současně upozornilo, zda prostě není jednodušší skladovat trvanlivé potraviny.

SSHR chce mít některé vybrané komodity rezervované.

Resort také uvedl, že navrhované ustanovení je příliš vágní a otevírá prostor k nehospodárnému nakládání s finančními prostředky ze státního rozpočtu. Správa připomínku však označila za neurčitou.

„Jistě může dojít k problémům při realizaci rezervace, ale riziko bude existovat vždy a je vyváženo především vyšší možností státu činit v krizových situacích taková opatření, která přispějí k řešení těchto krizových situací,“ reagovaly na kritiku rezervy.

Rezervační systém podporuje také ministerstvo zemědělství. „Samozřejmě zejména s ohledem na ekonomickou, administrativní a skladovací náročnost pořizování státních hmotných rezerv by některé potravinové komodity mohly být v takzvaném systému rezervací,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Kromě ekonomické výhody například uvedl i procesní. „Tedy vybrané komodity jsou „uloženy“ přímo u vysoutěženého výrobce a jsou kdykoliv k dispozici bez dalších administrativních opatření,“ doplnil Bílý.

Pokud návrh po vládě projde ještě dalším procesem schvalování, tak bude nejprve zpracován pilotní projekt, který by ukázal, jaká část budou rezervované živé konzervy či kolik bude nutné mít v zásobách mraženého masa nebo běžných konzerv.

Rezervace strategických léků

Předseda rezerv v návaznosti na chystanou novelu pro iDNES.cz také uvedl, že vedle potravinových komodit si umí představit využití rezervačního systému i ve zdravotnictví. „Například u vybraných strategických skupin léků jako nadstavbu nad legislativní úpravou, kterou pro tuto oblast připravuje ministerstvo zdravotnictví,“ uvedl Švagr.

Dalším příkladem jsou třeba respirátory, kdy rezervy by měly ve skladu zásoby na měsíc, na další měsíc by již měly pomůcky rezervované. Po středečním jednání vlády Švagr doplnil, že novela mimo jiné zavádí povinnost vlády schvalovat ve dvouletém cyklu plán nákupů státních hmotných rezerv.

Novela také mluví o krizových situacích. Správa v předkládací zprávě upozornila, že současná právní úprava a z toho vyplývající aplikační praxe je pro řešení krizových situací nedostatečná, nepružná a dostatečně nereflektuje aktuální rizika. Systém připravenosti prověřila pandemie covidu. Podle SSHR však ukázal na nedostatky.

„Je nutné připravit právní rámec pro to, aby se v budoucnu taková situace neopakovala. Krize v souvislosti s agresí Ruska vůči Ukrajině tuto zkušenost jen podtrhuje a potvrzuje,“ stojí ve zprávě.

Resort zdravotnictví by mohl omezit léky

Ambicí rezerv je, aby se neopakovala situace z počátku pandemie, kdy byl v Česku nedostatek zdravotních pomůcek a prostředků, které však byly pro zvládnutí krize klíčové.

Novinkou by například bylo, že za nouzového stavu může ministerstvo zdravotnictví rozšířit, omezit nebo zakázat distribuci léčiv nebo zdravotnických prostředků. Stejné pravidlo by platilo i v případě vyhlášení ohrožení státu či válečného stavu.

Současně správa by mohla při nařízení mimořádných opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku poskytnout rezervy kromě orgánům veřejného zdraví také státním příspěvkovým organizacím, které poskytují zdravotní služby. O to by však podle návrhu muselo požádat ministerstvo zdravotnictví.

Novinkou také třeba je, že vláda je oprávněna v době trvání nouzového stavu na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu nařídit využití přijatých hospodářských opatření pro krizové stavy v souvislosti s přípravou na stav ohrožení státu.

Pokud bude novela schválena, tak změny by mohly platit od 1. ledna 2024.