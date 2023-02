Pětkrát nákup nevyšel, stát zkouší šesté kolo. Shání ropu, problém jsou i vložky

Válka na Ukrajině dopadá i na nákupy Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Již několik měsíců například hledá dodavatele desítek tun ropy, a to za zhruba 52 milionů dolarů, tedy asi 1,2 miliardy korun. „Máme za sebou pět kol, které jsme museli zrušit. Buď se nikdo nepřihlásil, nebo firma nakonec nepodala finální nabídku,“ řekl pro iDNES.cz předseda rezerv Pavel Švagr s tím, že zakázka byla vypsána znovu.

Rezervy opakovaně poptávají ropu, která je zpracovatelná v rafinérii v Litvínově. „Konkrétně jde o CPC Blend, severomořskou ropu (Johan Sverdrup), americkou lehkou ropu (WTI Middland), saudskoarabskou ropu (Arabian Light) a ruskou ropu (REB),“ vysvětlil dále Švagr. Nouzové zásoby má nyní Česko na zhruba 88 dnů spotřeby litvínovské rafinérie.

„Pokud k tomu připočteme ještě vlastní zásoby této rafinérie, pak se blížíme v zásobách ke sto dnům,“ doplnil předseda rezerv. Jenže to není jediná položka, kterou se nedaří rezervám sehnat.

Stát poptává miliony menstruačních vložek

Redakce iDNES.cz oslovila i ministerstvo průmyslu a obchodu, které rezervám pokyn sehnat ropu zadalo, s dotazem, zda například nebude požadovat menší množství. „Výběrové řízení na nákup ropných produktů do SSHR stále probíhá. Další postup bude zvolen podle jeho výsledku,“ odpověděla mluvčí MPO Miluše Trefancová.

Státní rezervy se neúspěšně potýkají i s jinými nákupy. V roce 2021 vláda schválila, že se mezi strategické komodity zařadí také menstruační vložky, které mají pomoct v boji s menstruační chudobou. Právě dámské hygienické potřeby míří například do potravinových bank.

„Zakázka byla v prvním kole bohužel zrušena z důvodů technických připomínek potenciálních dodavatelů. Tuto zakázku v nejbližší době vypíšeme znovu a předpokládám, že se tentokrát podaří najít dodavatele,“ uvedl předseda SSHR Švagr s tím, že aktuálně mají rezervy na skladě 2 miliony kusů hygienických vložek z deseti milionů plánovaných.

Problém v dodávkách však souvisí i s válkou na Ukrajině. Jeden z potencionálních dodavatelů například upozornil na to, že právě na Ukrajině má jeden z výrobních závodů. To byl například důvod, proč chtěl prodloužit dobu dodání.

Menstruační vložky jsou ve státních rezervách udržovány pro případ živelních, válečných či jiných katastrof a krizí. Plánovaný počet deset milionů by měl podle ministerstva financí v případě mimořádného krizového stavu pokrýt až pětidenní absolutní výpadek této komodity.

Rezervace živého stáda krav i léků

Ulevit by však s nákupem některých věcí mohla novela zákona. Ta by totiž umožnila zavedení rezervačního principu u vhodných komodit. Tu má již SSHR zpracovanou a nyní podle Švagra se projednává v legislativní radě vlády.

„Teprve v případě jejího schválení Parlamentem ji bude možné využít pro živé stádo, nebo takzvané živé konzervy,“ podotkl Švagr. Živé stádo krav by v mohlo v rezervách nahradit mražené maso. O této možnosti se mluvilo již před několika lety.

„Šlo by o takzvané živé konzervy, kdy u chovatelů nasmlouváme například stádo krav a odkoupíme ho a porazíme až ve chvíli, kdy budeme maso skutečně potřebovat. Do té doby se nám chovatel o toto stádo stará,“ popsal v minulosti pro iDNES.cz předseda rezerv Švagr. Tehdy také poukázal na to, že podobný systém funguje i v jiných státech, například ve Slovinsku.

V současnosti státní rezervy skladují mrazené maso, u kterého je problém právě s nákladností uchování. Předseda Švagr již dříve upozornil, že mrazení je ekonomicky drahá záležitost. K tomu je nutné přičíst ceny za dodávky i skladování. Výhodou pro zemědělce by podle něj mohlo být, že by mohli pobírat dotace.

Švagr si však rezervační systém umí představit nejen na jídlo. „Vedle potravinových komodit bych si uměl představit využití rezervačního systému i ve zdravotnictví. Například u vybraných strategických skupin léků jako nadstavbu nad legislativní úpravou, kterou pro tuto oblast připravuje ministerstvo zdravotnictví,“ dodal pro iDNES.cz.

Redakce iDNES.cz právě nedávno upozornila, že léky by mohly být součástí státních rezerv. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob pro iDNES.cz možnou změnu zákona potvrdil. „Ministerstvo zdravotnictví aktuálně se SSHR jedná o novém mechanismu, jehož cílem je zvýšit dostupnost léků. Tento mechanismus zároveň obnáší změnu legislativy,“ dodal v minulosti pro iDNES.cz Jakob.