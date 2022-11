STALO SE DNES: Do boje o Hrad se přihlásilo 21 uchazečů. Zemřela Poledňáková

Poslední možnost přihlásit se do volby příštího prezidenta měli zájemci do úterní 16. hodiny. Museli předložit podpisy 50 tisíc podpisů občanů nebo 20 poslanců či deseti senátorů. Na poslední chvíli to nechali šéf odborové centrály ČMKOS Josef Středula a podnikatelé Karel Janeček a Karel Diviš.

Režisérka Marie Poledňáková, jejíž film S tebou mě baví svět zvolili diváci v anketě českou komedií století, zemřela ve věku 81 let. V zastoupení její rodiny zprávu potvrdil Jan Bradáč ze společnosti Falcon. Režisérka nosila přezdívku královna romantických komedií.

Komunikační kanály mezi USA a Ruskem jsou otevřené, potvrdil bezpečnostní poradce amerického prezidenta Jake Sullivan. Ruská média tvrdí, že američtí a ruští činitelé spolu jednají o jaderných zbraních od začátku války. Kyjev je nyní ochoten jednat s Moskvou o míru, hlavní podmínkou prezidenta Volodymyra Zelenského je ale obnovení územní celistvosti Ukrajiny.

Finanční odměny členů zastupitelstev obcí, měst i krajů by se od příštího roku měly zvýšit na návrh vlády o deset procent. K zvýšení jejich odměn by tak mělo dojít po dvouletém zmrazení platů komunálních politiků kvůli pandemii covidu-19. Zvýšení platů, v případě schválení návrhu, budou obce a kraje platit ze svých rozpočtů.

Jen svetr navíc zřejmě nebude stačit. V Rokytnici v Orlických horách je bez dodávek tepla 350 domácností, škola i ústav sociální péče. Za vším jsou spory o ceny. Místní se tak zatím snaží situaci zvládnout pomocí elektrických přímotopů, případně jako děti ve škole pohybem. Nejdříve nácvik psaní a po chvíli trocha pohybu nejen na protažení, ale i pro zahřátí.