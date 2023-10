STALO SE DNES: Izrael evakuuje město u Libanonu. Thunbergová podpořila Gazu

Izrael v pátek nařídil evakuaci obyvatel města Kirjat Šmona na severu země u libanonské hranice, kde v posledních dnech dochází k častým střetům mezi izraelskou armádou a ozbrojenci na libanonské straně. S odvoláním na izraelské ministerstvo obrany o tom informovala agentura Reuters. Hnutí Hamás tvrdí, že Izrael zasáhl pravoslavný kostel ve městě Gaza, kde se skrývali křesťané. Izrael to nekomentuje.

Starostu Myslinky na Plzeňsku zabila jeho bývalá manželka a její dva kumpáni v pražském bytě, redakce MF DNES to zjistila z důvěryhodného zdroje. Podle něj pachatelé oběti prostřelili hlavu tesařskou pistolí a mrtvolu odvezli do lesa na Tachovsku, tam auto i s tělem zapálili. Údajně to udělali kvůli zisku z následného dědictví. Dnes poslal tachovský okresní soud obviněnou trojici do vazby.

Americká akademie umění a věd v Cambridge existuje už 243 let, jejími členy byli američtí prezidenti i slovutní vědci jako třeba Darwin nebo Einstein. Nově do ní byl přijat také egyptolog Miroslav Bárta. Je to úspěch i pro Univerzitu Karlovu, kde jako profesor působí.

Švédská klimatická aktivistka symbolicky podpořila Palestince v Gaze. Na svém Instagramu zveřejnila fotografii, kde spolu se svými kolegy drží propalestinské transparenty. S příspěvkem přichází v době, kdy se izraelská armáda chystá vstoupit do Gazy a zničit teroristickou organizaci Hamás, jež na začátku října brutálně zavraždila víc než 1 400 lidí.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se v pátek odpoledne sešli se zástupci lékařů. Společně se dohodli na změnách zákoníku práce, které by umožnily 24 hodinové směny a snížily množství přesčasů. Navíc se doktoři dočkají i více peněz.