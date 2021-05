Je to výjev, při kterém se každému řidiči stáhne žaludek. V záři světlometu se zničehonic objeví chlupaté čtyřnohé zvíře a úprkem se snaží dostat pryč. Do bezpečí se ale nedostane a skončí na přídi automobilu. Jenom do konce dubna takový zážitek letos potkal už téměř čtyři tisíce řidičů a další srážky rychle přibývají.