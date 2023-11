Zdražení leteckého paliva zlikviduje školy a ztíží výcvik, varují piloti

„Prodraží se kontrola státní energetické infrastruktury, tedy ropovodů, plynovodů, produktovodů a energetické přenosové soustav. Ta je pod pravidelným dohledem s různou četností leteckých kontrol danou normami a požadavky na bezpečný provoz infrastruktury,“ vysvětluje dopad novinky Antonín Kabelka, jednatel společnosti LPS, letecké práce a služby, s.r.o.

„Veškeré tyto činnosti podraží o sedm až devět procent, což odpovídá pouze nárůstu na odvod spotřební daně z leteckých paliv. Někteří provozovatelé leteckých služeb nezdraží ihned, avšak dlouhodobě nebudou schopni krýt zvýšené náklady ze svého,“ dodává a poukazuje i na odliv zahraničních studentů leteckých škol z Česka, protože se stanou v mezinárodním srovnání nekonkurenceschopnými.

„Letecké školy provádějící výcvik zahraničních pilotů v Česku, tedy přinášející sem byznys, nebudou konkurenceschopné v porovnání s výcvikovými středisky v okolí. Profesionální piloti vrtulníků budou mít ještě těžší cestu ke kariéře pilota letecké záchranky než dosud. Toto zdražení znamená celkové navýšení nákladů na přípravu pilota pro leteckou záchranku. Již v této době se obor leteckých záchranářů potýká se stárnoucí populací pilotů, kdo je nahradí?“ ptá se Kabelka.

V loňském roce bylo v Česku odlétáno celkem 35 000 hodin výcviku ve prospěch zahraničních studentů. Kabelka a provozovatelé leteckých škol ale nyní předpokládají jejich odliv.

Odborníci bez práce

„Zahraniční studenti odchází již nyní, za celý příští rok předpokládáme zásadní snížení objemu odlétaných hodin kvůli nezájmu a pokřivenému konkurenčnímu prostředí. O kvalifikovanou práci přijdou školy, instruktoři i technici údržby letadel,“ říká a poukazuje na nesourodý výběr spotřební daně v kontextu s odvody.

„Půjde zhruba o dvacet milionů korun. Nejméně. Ve skutečnosti to představuje fiktivní výběr spotřební daně do státní kasy, s reálným dopadem na nižší výběr odvodů na zdravotní a sociální pojištění a daně z příjmů fyzických a právnických osob,“ bije na poplach Kabelka.

Letecká záchranka provozovaná armádou.

V rámci Evropské unie je letecké palivo, jiné než používané na soukromé rekreační létání, od daně osvobozeno. Členské státy jej však mohou zdanit právě u vnitrostátních letů a prostřednictvím dvoustranných dohod i pro lety uvnitř EU. V těchto případech mohou uplatňovat úroveň zdanění nižší, než je minimální úroveň stanovená ve směrnici o zdanění energie.

Ministerstvo financí zdůrazňuje, že navrhované opatření je v souladu s programovým prohlášením vlády. Konkrétně se týká „prověření možnosti zrušení nesystémových daňových výjimek.“

„Česko nebude jedinou členskou zemí EU, podobný systém je aplikován například v Irsku, zavedení daně od roku 2025 zvažuje Dánsko. Z ostatních evropských zemí lze dále jmenovat Norsko, které letecké pohonné hmoty na národní úrovni rovněž zdaňuje,“ vyjmenoval Filip Běhal z tiskového oddělení ministerstva financí.

Jak zdůrazňuje, další velká část členských zemí navíc apeluje, aby letecké pohonné hmoty byly zdaněny na úrovni EU.

„Spotřeba fosilních paliv v motorech letadel způsobuje negativní externalitu stejně jako spotřeba těchto paliv v jiných pozemních dopravních prostředcích, jejichž paliva jsou dlouhodobě zdaněna, včetně autoškol, záchranné služby, hasičů a podobně,“ dodal Běhal.

Podle odborníků z řad pilotů zrušení možnosti užívat letecké palivo bez spotřební daně ovlivní jak desítky tuzemských leteckých škol, tak i provozovatele leteckých prací prováděných při hašení požárů, monitorování lesních porostů, pruduktovodů, letů pro zemědělskou činnost, leteckém snímkování a ověřování radionavigačních zařízení letišť.

Prodraží záchranka, ale i vojenský výcvik

Kromě zvýšení cen pro zemědělskou rostlinnou výrobu se podle nich navýší i cena provozu již zmíněné letecké záchranné služby. „Letecká služba PČR vyčlení více peněz na nákup paliva a promítne toto zvýšení do výpočtu letové hodiny na následující rok nejen pro Leteckou záchrannou službu, ale i pro ostatní složky IZS a podobně,“ uvedl Tomáš Hytych, ředitel Letecké služeb Policie ČR.

Přizpůsobit se musí i armáda, která provozuje nejen leteckou záchranku, ale výcvik budoucích pilotů, přepravu vládních delegací, ale i výcvik vojáků a jejich přepravu ve vrtulnících i letounech.

„Pokud budou taková opatření přijata, armáda bude nadále pokračovat v plnění úkolů vyplývajících ze zákona a z mezinárodních smluv a závazků. V žádném případě to nebude mít vliv na omezování výcviku či letecké přepravy osob a materiálu ve prospěch dalších subjektů,“ řekla redakci iDNES.cz podplukovnice Vlastimila Cyprisová.

Armádě v tomto případě hraje do karet vyšší financování. Podle zákona bude nově dostávat nejméně 2 % HDP.

Pilot vrtulníku Jiří Vlk pomáhal jeden den hasit obrovský požár v Českém Švýcarsku. Dostal za to pokutu sto tisíc korun. (31. října 2022)

Zavedením daně na vnitrostátní lety se hodina letu dvoumotorovového vrtulníku záchranky Eurocopter EC 135 podle propočtů pilota Jiřího Vlka, který je veřejnosti znám například ze svého zapojení při hašení v Českém Švýcarsku, prodraží přibližně o 2000 korun, u stroje Bell 429 by to mělo být dokonce o tři tisíce.

V případě výcviku pilotů prováděných na lehkém vrtulníku R44 může navýšení představovat celkem dodatečných 850 korun na hodinu.

„My provádíme hasící práce vrtulníkem Bell 206L3 při zhruba stošedesátilitrové spotřebě. Výcvik našich posádek pro tyto účely je pak dalších 200 hodin ročně. To je nejméně 2000 korun na hodinu navíc. A protože to děláme zdarma, budeme muset shánět sponzory, kdo by nás v této činnosti podpořil. Stát to rozhodně není,“ říká na závěr Vlk.