Balíček chce danit kerosin, letecké školy prodraží o tisíce, záchranky o miliony

V rámci Evropské unie je letecké palivo, jiné než používané na soukromé rekreační létání, od daně osvobozeno. Členské státy jej však mohou zdanit právě u vnitrostátních letů a prostřednictvím dvoustranných dohod i pro lety uvnitř EU. V těchto případech mohou uplatňovat úroveň zdanění nižší, než je minimální úroveň stanovená ve směrnici o zdanění energie.

Pokud bude konsolidační balíček ve zbytku legislativního procesu stvrzen ve znění schváleném Sněmovnou, bude od prvního ledna 2024 zrušeno osvobození všech leteckých pohonných hmot spotřebovaných na daňovém území České republiky.

Ministerstvo financí zdůrazňuje, že navrhované opatření je v souladu s programovým prohlášením vlády. Konkrétně se týká „prověření možnosti zrušení nesystémových daňových výjimek“.

„Česko nebude jedinou členskou zemí EU, podobný systém je aplikován například v Irsku, zavedení daně od roku 2025 zvažuje Dánsko. Z ostatních evropských zemí lze dále jmenovat Norsko, které letecké pohonné hmoty na národní úrovni rovněž zdaňuje,“ říká Filip Běhal z tiskového oddělení ministerstva financí. Jak zdůrazňuje, další velká část členských zemí navíc apeluje, aby letecké pohonné hmoty byly zdaněny na úrovni EU.

„Spotřeba fosilních paliv v motorech letadel způsobuje negativní externalitu stejně jako spotřeba těchto paliv v jiných pozemních dopravních prostředcích, jejichž paliva jsou dlouhodobě zdaněna, včetně autoškol, záchranné služby, hasičů a podobně,“ dodal Běhal.

„Nevím, zda to byl záměr, anebo akorát někdo udělal kopanec, ale toto opatření se z devadesáti procent dotkne letů záchranky, hasičů, policie a leteckých škol. Drtivá většina soukromých letů je totiž mezinárodních a na ty se to nebude vztahovat,“ řekl Jiří Vlk, pilot vrtulníku a jednatel společnosti Heli4U, který loni pomáhal hasit i obří požár v Českém Švýcarsku.

Také podle Igora Šlajchrta, prezidenta letecké společnosti Blue Sky Aviation zrušení možnosti užívat letecké palivo bez spotřební daně ovlivní jak desítky leteckých škol v ČR, tak i provozovatele leteckých prací prováděných při hašení požárů, monitorování lesních porostů, pruduktovodů, letů pro zemědělskou činnost, leteckém snímkování a ověřování radionavigačních zařízení letišť. Kromě zvýšení cen pro zemědělskou rostlinnou výrobu se podle něj navýší i cena provozu letecké záchranné služby.

Podobně tomu bude i u letecké služby Policie ČR, která odebírá letecké palivo do Správy státních hmotných rezerv. „Ta nám cenu paliva vždy stanoví začátkem roku. Letecká služba PČR na to bude reagovat tak, že vyčlení více finančních prostředků na nákup paliva a promítne toto zvýšení do výpočtu letové hodiny na následující rok nejen pro Leteckou záchrannou službu, ale i pro ostatní složky IZS a podobně,“ uvedl Tomáš Hytych, ředitel Letecké služeb Policie ČR.

Ceny vyskočí o stovky až tisíce

Šlajchrt upozorňuje, že letectví je vysoce nákladná činnost. „Abychom byli schopni zachovat stávající kvalitu a bezpečnost všech služeb, bude jediným východiskem přenést toto skokové navýšení nákladů přibližně o deset procent na koncové zákazníky,“ říká šéf Blue Sky Aviation.

Zavedením daně na vnitrostátní lety se hodina letu dvoumotorovového vrtulníku záchranky Eurocopter EC 135 podle propočtů pilota Vlka prodraží přibližně o 2000 korun, u stroje Bell 429 by to mělo být o dalších tisíc korun více. V případě výcviku pilotů prováděných na lehkém vrtulníku R44 může navýšení představovat dodatečných 850 korun na hodinu.

Sousední země, které daň nezavedly, budou ve výhodě, upozorňují odborníci. Letecký výcvik si totiž adepti na piloty hradí celý sami. A to včetně ceny paliva, které se na rozdíl od autoškol ve většině leteckých škol vyúčtovává zvlášť.

„Pakliže by k této změně opravdu došlo, výrazně to sníží konkurenceschopnost českých profesionálních leteckých škol v porovnání s těmi zahraničními, čímž dojde k odlivu studentů do zahraničí,“ obává se Daniel Tuček, CEO společnosti DSA, která v ČR provozuje největší leteckou školu.

Stejného názoru je i Šlajchrt, podle něhož bude mít celá akce s „úsporným balíčkem“ s největší pravděpodobností za následek další odliv zahraničních studentů profesionálních pilotů letounů a vrtulníků do školících středisek v Rumunsku, Bulharsku a Polsku, kde mají výcvikové organizace jak úlevy na spotřební dani na palivu tak i na DPH na výcviky dopravních pilotů.

„Sekundárně dojde i ke zvýšení cen služeb pro stát formou přenesení těchto vyšších nákladů na konečného uživatele jakými jsou adepti výcviků, ale i státní organizace jako ČEPS, MERO, ČEPRO, NET4GAS, ŘLP a další,“ dodává.

Zásahy letecké záchranky podraží o miliony

Podle databáze má největší počet aktivit ve vzdušném prostoru státu společnost DSA. V případě vrtulníků se mnohé z nich týkají právě zajišťování letecké záchranné služby využívané k rychlému zásahu lékařů a zdravotníků, k šetrnému převozu pacientů v případech závažných stavů ohrožujících život a při dopravních nehodách či jiných velkých haváriích.

Provoz letecké záchranné služby se stal nedílnou součástí státem garantované zdravotnické záchranné služby a funguje jako důležitý článek integrovaného záchranného systému ČR. Společnost DSA je do něj zapojena již od roku 1993.

Zatímco u leteckých škol odhaduje Tuček navýšení nákladů po zavedení daně o pět až deset procent, v případě letecké záchranné služby půjde o mnohem vyšší částku.

„Při současném náletu Letecké záchranné služby v ČR, kde máme deset stanovišť půjde o roční navýšení nákladů přibližně o patnáct milionů korun,“ uvádí.

„Co se týče provozu letecké záchranné služby, tam může dojít k ohrožení celého systému. Dlouhodobé smlouvy na provozování této služby vycházely z jasně stanovených podmínek, tedy palivo bez spotřební daně,“ upozorňuje Tuček.

Vše chce řešit po pečlivé analýze zmiňovaného balíčku s objednatelem provozu letecké záchranné služby, tedy s ministerstvem zdravotnictví.

Piloti DSA ročně nalétají pro záchranu lidských životů v průměru 1 700 letových hodin, což v praxi představuje přes 4 300 zásahů. Svými vrtulníky zajišťují provoz na šesti základnách letecké záchranné služby a to v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Liberci a Ústí nad Labem. Celoplošně však pokrývají území celého státu, akční rádius jednotlivých středisek je přibližně 70 kilometrů. Jednotlivá střediska jsou navázána na síť nemocničních specializovaných center urgentní medicíny.

Lukáš Veselý, provozní ředitel a vrchní letový instruktor společnosti Blueskyservice poskytující letecký výcvik, obchodní dopravu a další letecké práce upozorňuje, že zavedení daně na letecké pohonné hmoty pro vnitrostátní lety se rozhodně promítne do ceny leteckých služeb.

„Hodina na malých letounech s pístovými motory se přijetím opatření prodraží zhruba o 500 korun a u malých vrtulníků s pístovými motory to bude o 500 až 800 korun více na jednu letovou hodinu,“ odhaduje Veselý.

„Mění se pravidla, která tady byla historicky funkční a jednoduše se dalo zkontrolovat, zda je odpočet spotřební daně pro jednotlivé lety oprávněný. Obecně tomu nenapomáhá ani růst cen leteckých pohonných hmot za poslední roky a ani zvyšování cen za údržbu a náhradní díly,“ vysvětluje Veselý, který od roku 2008 nalétal téměř 6 tisíc hodin na vrtulnících a přes 150 hodin na letounech.

Podle něj bude navýšení ceny za letovou hodinu významné a koncoví zákazníci to pocítí. „Samozřejmě se budeme snažit hledat cesty, jak náklady snížit, třeba využíváním letadel s nižší spotřebou paliva nebo využívat jiný druh paliva. To je však možné pouze částečně,“ dodává.

Šéf společnosti DSA Tuček zdůrazňuje, že letecká doprava v zahraničí je bez spotřební daně. Kvůli tomu mohou vznikat zapeklité situace, kdy se bude například řešit, jak dodaňovat palivo při neplánovaném přistání na jiném letišti a následný přelet v rámci ČR.

„Například bude plánovaný let Paříž-Praha, tedy palivo bez spotřební daně, z důvodu počasí přistane letoun třeba v Brně a po zlepšení počasí provede let do Prahy. To už je vnitrostátní let a musí dodanit palivo. To ale nemá započítané v ceně letenek. Opět další rána pro aerolinky,“ upozorňuje.