Stanjura chce přidávat spíš v odměnách. Zvyšte základní plat, žádá Středula

Ministr financí Zbyněk Stanjura a šéf odborové centrály ČMKOS Josef Středula mají zatím velmi rozdílnou představu o tom, jak by měly vypadat platy zaměstnanců státu v příštím roce. Zatímco podle Středuly by měly jít peníze do základní složky mzdy, tedy do tarifů, podle Stanjury mají rozhodovat více nadřízení o tom, kolik komu dají na odměnách.